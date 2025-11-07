Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

Pea neli aastat tagasi Tallinnas toimunud EM-il püstitas toona 15-aastane Valijeva lühikavas uue maailmarekordi ja krooniti kindlalt Euroopa meistriks, Pekingi olümpiamängudel selgus aga, et venelanna oli 2021. aasta detsembris andnud positiivse dopinguproovi.

Mullu jaanuaris määrati Valijevale tagasiulatuvalt nelja-aastane võistluskeeld, mis lõppeb tänavu detsembris. Oktoobri lõpus võis venelanna taas ametlikult treeningutele naasta ja tegi seda Venemaa meedia teatel Svetlana Sokolovskaja treeningrupis, olümpiale Valijeva pürgida ei saa.

Eelmisel nädalal lükkas Šveitsi kõrgeim kohus Valijeva apellatsiooni tagasi ja ISU teatas neljapäeval ametlikult, et on lõplikult paika pannud ka 2022. aasta Tallinna EM-i naiste üksiksõidu medalikolmiku. Euroopa meister on nüüd ametlikult Anna Štšerbakova, hõbeda saab kaela Aleksandra Trussova ning pronksi belglanna Loena Hendrickx.

"See tähendab pika ja keerulise protsessi lõppu. ISU soovib sportlasi tänada nende kannatlikkuse, professionaalsuse ja vastupidavuse eest ning on rahul, et mainitud uisutajad saavad nüüd tunnustuse ja medalid, mida nad väärivad," lisas ISU oma kodulehel.