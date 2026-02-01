X!

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

Iluuisutamine
Kamila Valijeva
Kamila Valijeva Autor/allikas: SCANPIX/AP
Iluuisutamine

Venemaa iluuisutäht Kamila Valijeva lõpetas laupäeval neli aastat kestnud võistluskeelu, kui sooritas Moskvas ka ühe neljase hüppe.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) määras Valijevale tunamullu jaanuaris dopingu kasutamise eest nelja-aastase võistluskeelu, mis hakkas kehtima tagasiulatavalt 2021. aasta detsembrist. Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) tühistas seejärel Valijeva tulemused 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel ja Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel.

Nüüd on 19-aastase Valijeva keeld lõppenud ja ta saab jälle ametlikel võistlustel osaleda. Sel nädalavahetusel võtab ta osa Moskvas toimuvast võistlusest, kus jagatakse punkte vaid hüpete eest ning veerandfinaalis sooritas ta publiku rõõmuks edukalt neljakordse toeloop'i.

"On imeline tunne tagasi olla. See on parim asi, mis mu elus viimastel aastatel on juhtunud. Armastan seda spordiala," kommenteeris Valijeva laupäeval. Alates novembrist harjutab maailmarekordinaine Svetlana Sokolovskaja treeningrupis.

Samuti naasis laupäeval võistlustulle mullu emaks saanud Aleksandra Ignatova, kes võitis Pekingi olümpial neiupõlvenime Trussova all võisteldes hõbeda. Tema jäi poolfinaalist välja.

Milano Cortina olümpiamängudel võistlevad Venemaa iluuisutajatest neutraalsete sportlastena Pjotr Gumennik ja Adelia Petrosjan.

Toimetaja: Anders Nõmm

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

