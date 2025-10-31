X!

Aleksandr Selevko võistleb nädalavahetusel Kanada GP-etapil

Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Sel nädalavahetusel toimub Kanadas Saskatoonis iluuisutamise GP-sarja kolmas etapp, kus läheb meeste üksiksõidus võistlustulle Aleksandr Selevko.

Sel hooajal peamiselt USA-s treeniv Selevko sõidab lühikava 12 võistleja seas kuuendana, viimasena esimeses soojendusgrupis.

Selevko tänavuse hooaja tippmargiks on 235,70 punkti, mille ta uisutas välja augustis rahvusvahelise uisuliidu Challenger seeria võistlusel USA-s. Tegemist on ühtlasi Eesti meesüksiksõitjate hooaja parima tulemusega. Selevko isiklik rekord on 2024. aasta EM-il hõbemedali toonud 256,99 silma.

Eestlase kõrval tulevad Saskatoonis starti kahekordne maailmameister Ilia Malinin (hooaja tippmark 321,00), tänavuse EM-i hõbemedalist Nikolaj Memola (265,37), Angers'i GP-etapil kolmanda koha saavutanud Nika Egadze (266,90) ja kuuekordne Prantsusmaa meister Kevin Aymoz (261,90). Kokku teeb kaasa tosin uisutajat.

Lühikava algab laupäeval Eesti aja järgi kell 22.25 ning vabakava sõidetakse päeva hiljem algusega kell 18.30.

Toimetaja: Henrik Laever

