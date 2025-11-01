Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

Genoal on üheksa mänguvooru järel kirjas kolm viiki ja kuus kaotust, kolme punktiga ollakse liigatabelis viimasel ehk 20. kohal.

Endine Prantsusmaa koondislane Vieira asus Genoa peatreeneriks mullu 20. novembril, aidates klubi väljalangemistsoonist välja ning lõpuks lõpetati hooaeg 13. kohaga. Käimasolev hooaeg on aga väga kesiselt alanud, üheksa mänguga on Genoa löönud vaid neli väravat.

"Genoa CFC annab teada, et Patrick Vieira ei ole enam meie esindusmeeskonna peatreener. Tema kohustused võtab ajutiselt üle Roberto Murgita, keda abistab Domenico Criscito," vahendab Reuters klubi teadet.

Genoa hooaeg jätkub esmaspäeval, kui võõrsil kohtutakse tabeli kümnenda meeskonna Sassuologa.