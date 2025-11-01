X!

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

Jalgpall
Patrick Vieira ja Genoa mängijad
Patrick Vieira ja Genoa mängijad Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliigas ehk Serie A-s üheksa mänguvooru järel võiduta olev Genoa vallandas prantslasest peatreeneri Patrick Vieira.

Genoal on üheksa mänguvooru järel kirjas kolm viiki ja kuus kaotust, kolme punktiga ollakse liigatabelis viimasel ehk 20. kohal.

Endine Prantsusmaa koondislane Vieira asus Genoa peatreeneriks mullu 20. novembril, aidates klubi väljalangemistsoonist välja ning lõpuks lõpetati hooaeg 13. kohaga. Käimasolev hooaeg on aga väga kesiselt alanud, üheksa mänguga on Genoa löönud vaid neli väravat.

"Genoa CFC annab teada, et Patrick Vieira ei ole enam meie esindusmeeskonna peatreener. Tema kohustused võtab ajutiselt üle Roberto Murgita, keda abistab Domenico Criscito," vahendab Reuters klubi teadet.

Genoa hooaeg jätkub esmaspäeval, kui võõrsil kohtutakse tabeli kümnenda meeskonna Sassuologa.

Toimetaja: Maarja Värv

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

