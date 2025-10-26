Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool alustas tänavust Premier League'i hooaega viie järjestikuse võiduga, aga pole pärast seda nelja vooruga ühtki punkti teeninud.

Mullu klubi ajaloo 20. Inglismaa meistritiitli pälvinud Liverpool teekond tiitlikaitsjana algas väga ilusalt, kui koduses kõrgliigas teeniti viis järjestikust võitu. Seeria lõppes 27. septembril Crystal Palace'i vastu ja pärast seda tuli veel tunnistada Londoni Chelsea ja Manchester Unitedi paremust.

Laupäeval läks Liverpool võõrsil vastamisi Brentfordiga ning jäi juba viiendal minutil kaotusseisu, kui Dango Ouattara pika audiviske järel palli väravasse suunas. Brentford ei jäänud edu kaitsma ning jõudis poolaja viimasel minutil teise tabamuseni, kui Kevin Schade väravavahiga üks-ühele pääses. Riietusruumisse mindi siiski 2:1 eduseisul, sest Milos Kerkez avas üleminutitel ka Liverpooli arve.

60. minutil jäi Liverpool aga uuesti auku, kui Virgil Van Dijk tegi karistusalas vea. 11 meetri pealt läks lööma Igor Thiago ning brasiillase sooritus viis võõrustaja taas kahega juhtima.

Külalised läksid seejärel mängu päästma ning Mo Salah kõmmutas palli 89. minutil Brentfordi väravasse, aga enam väravalisa ei tulnud ja Liverpool pidi leppima 2:3 kaotusega.

15 punkti kogunud Liverpool on langenud Premier League'is kuuendale tabelireale, Meistrite liiga kohtadel jätkavad Arsenal (19 p), Sunderland (17 p), Manchester City (16 p), Manchester United (16 p) ning viiendal ehk Euroopa liiga kohal jätkab Bournemouth (15 p).

Teised tulemused:

Chelsea - Sunderland 1:2

Newcastle - Fulham 2:1

Manchester United - Brighton 4:2