Hiina sai MM-ilt enim kuldasid, individuaalselt oli edukaim Melnikova

Võimlemine
Angelina Melnikova
Angelina Melnikova Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Võimlemine

Indoneesia pealinnas Jakartas tõmmati laupäeval joon alla sportvõimlemise maailmameistrivõistlustele, kus kõige edukamaks osutusid Angelina Melnikova ja Hiina koondis.

25-aastane neutraalse lipu all võistelnud Melnikova võitis Jakartas nii individuaalse mitmevõistluse kui ka toenghüppe ning sai hõbemedali rööbaspuudel.

Ülejäänud kullad teenisid alžeerlanna Kaylia Nemour (rööbaspuud), hiinlanna Zhang Qingying (poom) ja jaapanlanna Aiko Sugihara (vabaharjutus).

Meestest sai ainsana kaks medalit individuaalse mitmevõistluse võitnud jaapanlane Daiki Hashimoto, kes oli kangil ameeriklase Brody Malone'i järel hõbedal. Teise ameeriklasena teenis kulla Donnell Whittenberg rõngastel.

Kaks kulda sai meeste konkurentsis ka Hiina: Hong Yanming võitis toenghooglemise ja Zou Jingyuan rööbaspuudel. Ülejäänud esikohad läksid britt Jake Jarmanile (vabaharjutus), kes tõi Euroopa koondistele võistluste ainsa tiitli, ja filipiinlasele Carlos Yulole (toenghüpe).

Kokkuvõttes oli edukaim riik seega Hiina, kes võitis kolm kulda, ühe hõbeda ja kolm pronksi. Medalitabelis järgnesid Jaapan (2-2-1) ja Ameerika Ühendriigid (2-1-2).

Järgmised maailmameistrivõistlused toimuvad 2026. aastal Rotterdamis.

Toimetaja: Siim Boikov

