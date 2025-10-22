Pariisi olümpial põrunud Hashimoto lunastas end kolmanda MM-tiitliga

Pariisi olümpiamängudel suursoosikuna võistlustulle asunud, kuid toenhooglemises ebaõnnestunud ja lõpuks kuuenda koha saanud Hashimoto tegi Jakartas vägeva etteaste. Ta kogus kuue ala kokkuvõttes 85.131 punkti, edestades hõbemedalile tulnud hiinlast Zhang Bohengi 0.798 punktiga.

Pronksmedali sai kaela šveitslane Noe Seifert (82.831), kusjuures Šveitsile oli see esimeseks MM-medaliks 75 aasta pikkuse pausi järel.

Esimesena jäi medalita hiinlane Shi Cong (82.291) ning esiviisiku lõpetas valitsev olümpiavõitja jaapanlane Shinnosuke Oka (81.797).

24-aastase Hashimoto jaoks oli tegu kolmanda järjestikuse MM-kullaga. Läbi aegade on rohkem kuldmedaleid võitnud üksnes Hashimoto kaasmaalane Kohei Uchimura, kes krooniti aastatel 2009 kuni 2015 kuuel korral maailmameistriks.

Naiste individuaalse mitmevõistluse finaal toimub neljapäeval.