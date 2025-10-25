FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

Rahvusvaheline autoliit (FIA) lubas tänavu kevadel spordiala juhtimise juurde tagasi venelase Viktor Kirjanovi, kellele on nii Ameerika Ühendriigid kui ka Euroopa Liit kehtestanud pärast Venemaa sõjategevust Ukrainas sanktsioonid.

Endine Venemaa autospordiliidu president oli kuni 2022. aastani FIA mootorispordi nõukogu liige, aga lahkus sellelt positsioonilt vabatahtlikult pärast Venemaa sõjategevuse algust Ukrainas.

See käik langes toona ühte rahvusvahelise olümpiakomitee soovitustega, mis näevad muu hulgas ette Venemaa ja Valgevene ametnike ajutist tagasiastumist oma kohtadelt rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides.

Tänavu kevadel ennistas kinnitas FIA mootorispordinõukogu aga heaks Venemaa ja Valgevene ametnike rollide ennistamise "õigluse huvides". Seejuures pole ROK-i seisukoht Venemaa suhtes selles osas vahepeal muutunud.

Pärast õiguste ennistamist on Kirjanov osalenud juunis ja oktoobris toimunud mootorispordi nõukogu koosolekutel. Briti avaõigusliku ringhäälingu BBC allikate teatel pidas ta esimesel korral ka kõne, milles tänas isiklikult FIA president Mohammed Ben Sulayemi nõukogusse tagasikutsumise eest.

Seejuures detsembris valitakse FIA-s järgmiseks ametiajaks president ja 2024. aastal Venemaa autospordiliidu presidendi kohalt lahkunud Kirjanov ei ole nõukogu kandidaatide nimekirjas.

FIA pressiesindaja on kommenteerinud teemat järgnevalt: "Otsus lubada kõigil valitud liikmetel, olenemata kodakondsusest, oma ametiaega jätkata on kooskõlas teiste rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide lähenemisviisiga."

Samuti viitas ta organisatsiooni põhikirja punktile 1.2, mis käsitleb inimõigusi ja inimväärikuse kaitset, samuti diskrimineerimisest hoidumist. "FIA keskendub alaesindatud rühmadele, et saavutada soo ja rassi tasakaalustatum esindatus ning luua mitmekesisem ja kaasavam kultuur," lisas ta.

Kirjanov on minevikus täitnud ka Venemaa asesiseministri ametit ja töötab kaitsesektoris riigifirmas Rostec. Tema suhtes kehtivad rahvusvahelised piirangud, mis hõlmavad ka varade külmutamist ja reisikeeldu.