Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

Ajalugu teinud Lincoln Red Impsi mängijad lõpuvile järel
Ajalugu teinud Lincoln Red Impsi mängijad lõpuvile järel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Ball Raw Images
Neljapäeva õhtul peeti jalgpalli Euroopa liigas ning Konverentsiliigas kokku 35 kohtumist. Inglismaa tippklubid Aston Villa ja Crystal Palace said üllatuskaotuse, aga Gibraltari meister Lincoln Red Imps teenis ajaloolised kolm punkti.

Euroopa liigas pidi kevadel Inglismaa kõrgliiga kuuenda kohaga lõpetanud Aston Villa võõrsil tunnistama Hollandi klubi Go Ahead Eaglesi 2:1 paremust. Sealjuures ei suutnud Emiliano Buendia mängu lõpus realiseerida penaltit, mis tähendab, et Villa pole eurosarjades oma viimasest viiest 11 meetri karistuslöögist suutnud võrku saata nelja.

Üllatuskaotuse sai ka AS Roma, kes jäi koduväljakul 1:2 alla Tšehhi klubile Plzeni Viktoria. Teine Euroopa liigas võistlustules olnud Inglismaa klubi Nottingham Forest teenis kodus 2:0 võidu Porto üle, sama skooriga sai Baselist jagu Lyon.

Kolme vooru järel jätkavad täiseduga kolm meeskonda. Lyonil ja neljapäeval 2:0 Crvena zvezda alistanud Braga väravate vahe on 5:0, nende ees on väravate vahega 8:2 liidriks taanlaste Midtjylland, kes sai neljapäeval 3:0 võidu Tel Avivi Maccabi üle.

Konverentsiliigas sai ajaloolise saavutusega hakkama Lincoln Red Imps, kes oli 2:1 üle valitsevast Poola meistrist Poznani Lechist ning tõi Gibraltarile esmakordselt eurosarjas punkte. Crystal Palace pidi koduväljakul tunnistama Küprose meeskonna Larnaca AEK-i 1:0 paremust.

Konverentsiliigas on mängitud kaks vooru ning mõlemad oma kohtumised on võitnud kuus meeskonda - Fiorentina, Larnaca, Celje, Lausanne, Samsunspor ja Mainz.

Toimetaja: Anders Nõmm

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

