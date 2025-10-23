Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

Suve alguses nii Rahvuste liigat kui maavõistlusi mänginud Eesti naiste jalgpallikoondise viimane ühine kogunemine jääb juulikuusse. Peatreeneri sõnul oleks ta tahtnud koondisega pisut rohkem koos treenida, kuid nüüd üritatakse lühikese ajaga võimalikult palju ära teha. Eesti läheb turniirile vastu tiitlikaitsjana, mis paneb mängijad ka pisut surve alla.

"Surve on privileeg, sa oled midagi teinud hästi ja õigesti - väga suur kiitus tööle, mis sai tehtud eelmistel aastatel," kinnitas Aleksandra Ševoldajeva kohtumise eel. "Võib-olla Eesti ei olegi harjunud sellega, et rahvusvahelisel tasemel olla favoriidi rollis, see on võõras, aga päris äge. Võtame sellest positiivsed asjad välja ja proovime sellega mängu minna."

Balti turniiri avamängus mängitakse reedel Lätiga, kellega viimati kevadel maavõistluses 1:1 viik tehti. Eesti loodab seekord vähem võimalusi raisata.

"Kui tahame soovitud tulemust, peame oma võimalused ees ära lööma, eelmises mängus oli nendega tegelikult palju võimalusi. Ja taga hoiame nulli," tõdes koondise kaitsja Siret Räämet.

Eesti-Läti kohtumine peetakse reede kell 13 Leedus, kohamängud peetakse esmaspäeval.