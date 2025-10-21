Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

Eelmisel hooajal Itaalia esiliigas ehk Serie B-s viienda koha saavutanud Juve Stabia mängib Castellammare di Stabias, teisel pool Vesuuvi vulkaani Napolist, kust on alguse saanud kurikuulus maffiaorganisatsioon Camorra.

Napoli prokuratuur ja riiklik maffiavastase võitluse prokurör ütlesid teisipäeval, et põhjalik uurimine on paljastanud kuritegelike organisatsioonide süsteemse sekkumise Juve Stabia majandustegevusse. Juunis ostis klubis 52% osaluse Iirimaal registreeritud äriühing Brera Holdings.

"Klubi praegused omanikud pärisid kauakestnud majandussuhted, mis on allutatud kuritegelikele mõjutustele ning nad ei ole suutnud rakendada adekvaatseid kontroll- ja ennetusmehhanisme," vahendab Reuters prokuratuuri sõnu.

Napoli politsei teatel kontrollisid Camorra D'Alessandro klanniga seotud inimesed Juve Stabia piletimüüki, toitlustust, puhastus- ja meditsiiniteenuseid ning kuni eelmise aastani ka esindusmeeskonna transporti. "Mängijad pidid lihtsalt mängima ja Camorra hoolitses ülejäänu eest: see oli täispakett," tõdes Napoli prokurör Nicola Gratteri.

Kohus lubab Juve Stabial mängimist jätkata, aga klubi läheb mõneks ajaks kohtu poolt määratud administraatorite hallata. Septembris juhtus sarnane asi Itaalia tugevuselt kolmandas liigas mängiva Crotonega, kelle tegevustesse on sekkunud 'Ndrangheta maffia. Ka nemad võisid mängimist jätkata ning klubi spordivälise tegevuse võtsid üle kohtu poolt määratud haldajad.