Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

Crotone staadion
Crotone staadion Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Itaalia tugevuselt kolmandas liigas mängivat Crotone jalgpalliklubi aitab järgmisel aastal kohus, sest Itaalia prokuratuuri sõnul on võistkonna igapäevatöösse sekkunud kohalik maffia.

Viimati hooajal 2020/21 Itaalia kõrgliigas mänginud Crotone asub Lõuna-Itaalia nn saapaninas Calabria regioonis, kus tegutseb kurikuulus 'Ndrangheta maffia.

Teisipäeval teatas Itaalia prokuratuur, et 'Ndrangheta on olulisel määral tunginud ka linna jalgpalliklubi tegevustesse, mistõttu võtavad selle spordivälise tegevuse üle kohtu poolt määratud haldajad. Crotone võib samal ajal jalgpalliga jätkata ning klubi ise uurimise all ei ole.

Prokuröride sõnul on Crotone meeskond viimase kümne aasta jooksul olnud 'Ndrangheta klannide otsese ja kaudse heidutustöö ohvriks. Kohalik maffia on näiteks võtnud kontrolli klubi turvatöö ja piletimüügi üle ning kohtu abiga loodetakse võistkonna majanduslik pool maffia võimu alt vabastada.

Crotone tõusis esmakordselt Serie A-sse hooajaks 2016/17, sai siis 17. koha, aga jäi järgmisel hooajal päästvast positsioonist kolme punkti kaugusele. Kahe-aastase vahe järel tõusis meeskond hooajaks 2020/21 tagasi kõrgliigasse, siis tuli leppida 19. kohaga, kuigi meeskonna ründaja Simy oli 20 tabamusega väravaküttide edetabelis koos Ciro Immobilega viies.

Toimetaja: Anders Nõmm

