GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

Kõrgetasemeline võistlus tõi kohale seitse Euroopa meistrit, maailmameistri ja Aasta meistri Usbekistanist, lisaks üle 30 rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalisti. Turniiri jälgisid ka mitmed maadluslegendid, sealhulgas Soome olümpiavõitja Jouko Salomäki ja Heiki Nabi.

"Võistluste korraldus sujus planeeritult ja oleme Rakveres läbi viinud Euroopa kõige tugevama noorte maadlusvõistluse," ütles peakorraldaja Marger Pormann. "Kohal oli 24 riigi sportlased, olümpiatase kohtunike seas ning publiku hulgas mitmed maadluslegendid. Nii kõrgetasemelist noortevõistlust pole siin kandis veel varem peetud — mitmed osalejad ütlesid, et see vastas oma korralduselt ja sportlikult tasemelt Euroopa ja maailmameistrivõistluste standardile."

"Kui eelmisel aastal said eestlased 21 medalit, siis tänavu 11, kuid seejuures kolm kuldmedalit. Tase oli oluliselt kõrgem ning osalejate ring laiem. Kui nii edasi, siis võib Lurichi võistlus kasvada maailma tugevaimaks noorte turniiriks," lisas Pormann.

Hetkel jätkub Rakveres rahvusvaheline treeninglaager, kus osaleb ligi 250 maadlejat.

Naistemaadlus U-17 tulemused: Polina Timšina (43 kg) (K. Palusalu SK) I koht, Katre Roots (57 kg) (SK Kadrina) III koht, Kärol Tamson (65 kg) (Jõgeva VSK) III koht, Merily Väster (73 kg) (SK Nipi) III koht.

Kreeka-Rooma maadlus U-13 tulemused: (26 kg) Abdulhamid Chopolaev (MK Nelson) II koht, (53 kg) Carl Olek (K. Palusalu SK) II koht, (53 kg) Mattias Juks (Tartu Kalev Englas) III koht, (60 kg) David Lobyan (MK Nelson) I koht, (+70 kg) Reimo Šintjakov (MK Aberg) I koht, (+70 kg) Kristjan Kolõtšev (Lääneranna SK) III koht.

Kreeka-Rooma maadlus U-17: Maksim Kolbasnik (MK Aberg) II koht (45 kg).

Võistkondlik paremusjärjestus: Ukraina, Tsalki CSS (Gruusia), Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Türgi, Batumi (Gruusia).