X!

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

Maadlus
Georg Lurichi nimeline Kreeka-Rooma maadlusvõistlus.
Vaata galeriid
44 pilti
Maadlus

Rakvere Spordihallis toimunud rahvusvaheline Georg Lurichi nimeline Kreeka-Rooma maadlusvõistlus tõi kokku üle 660 sportlase 24 riigist ning kokku peeti kahe päeva jooksul 1043 matši neljal maadlusmatil. Eesti noored maadlejad teenisid 11 medalit, sealhulgas kolm kulda.

Kõrgetasemeline võistlus tõi kohale seitse Euroopa meistrit, maailmameistri ja Aasta meistri Usbekistanist, lisaks üle 30 rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalisti. Turniiri jälgisid ka mitmed maadluslegendid, sealhulgas Soome olümpiavõitja Jouko Salomäki ja Heiki Nabi. 

"Võistluste korraldus sujus planeeritult ja oleme Rakveres läbi viinud Euroopa kõige tugevama noorte maadlusvõistluse," ütles peakorraldaja Marger Pormann. "Kohal oli 24 riigi sportlased, olümpiatase kohtunike seas ning publiku hulgas mitmed maadluslegendid. Nii kõrgetasemelist noortevõistlust pole siin kandis veel varem peetud — mitmed osalejad ütlesid, et see vastas oma korralduselt ja sportlikult tasemelt Euroopa ja maailmameistrivõistluste standardile."

"Kui eelmisel aastal said eestlased 21 medalit, siis tänavu 11, kuid seejuures kolm kuldmedalit. Tase oli oluliselt kõrgem ning osalejate ring laiem. Kui nii edasi, siis võib Lurichi võistlus kasvada maailma tugevaimaks noorte turniiriks," lisas Pormann.

Hetkel jätkub Rakveres rahvusvaheline treeninglaager, kus osaleb ligi 250 maadlejat.

Naistemaadlus U-17 tulemused: Polina Timšina (43 kg) (K. Palusalu SK) I koht, Katre Roots (57 kg) (SK Kadrina) III koht, Kärol Tamson (65 kg) (Jõgeva VSK) III koht, Merily Väster (73 kg) (SK Nipi) III koht.

Kreeka-Rooma maadlus U-13 tulemused: (26 kg) Abdulhamid Chopolaev (MK Nelson) II koht, (53 kg) Carl Olek (K. Palusalu SK) II koht, (53 kg) Mattias Juks (Tartu Kalev Englas) III koht, (60 kg) David Lobyan (MK Nelson) I koht, (+70 kg) Reimo Šintjakov (MK Aberg) I koht, (+70 kg) Kristjan Kolõtšev (Lääneranna SK) III koht. 

Kreeka-Rooma maadlus U-17: Maksim Kolbasnik (MK Aberg) II koht (45 kg).

Võistkondlik paremusjärjestus: Ukraina, Tsalki CSS (Gruusia), Kõrgõzstan, Aserbaidžaan, Türgi, Batumi (Gruusia). 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

14:51

Reali read hõrenevad El Clasico eel

14:05

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

13:00

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

12:34

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

11:59

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

08:39

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

20.10

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

09:44

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo