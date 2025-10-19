X!

Ellermann ja Donna Anna kaitsesid koolisõidu sisemeistritiitlit

Ratsasport
Dina Ellermann ja Donna Anna
Dina Ellermann ja Donna Anna Autor/allikas: Anett Jaadla
Ratsasport

Käesoleval nädalavahetusel selgitatakse Harjumaal Rahulas Eesti sisemeistrid koolisõidus. Seenioride klassis kaitses meistritiitlit Dina Ellermann oma põhihobusel Donna Anna.

Võistluspaar saavutas hoolimata vahepealsest pikast võistluspausist esikoha tulemusega 67,971%. Teise koha ning hõbemedali teenis Jevgenia Kask Savchenko hobusel Queen Ma-Donne Van Den Bruel tulemusega 60,870%.

Dina Ellermannil on oma võistluspartner Donna Annale tehtud soorituse eest jagada vaid kiidusõnu. "Mul on väga suur rõõm, et Donna Anna pikast vigastuspausist nii hästi taastunud on. Ta on tõesti mu hingeloom – meie omavaheline usaldus on väga suur ja seda tõendab ka see, et suutsime tänase skeemi esitada veatult, kuigi läksime starti pigem tagasihoidlikku joont hoides. Tundus, et ta tõesti tahtis tänavused sisemeistrivõistlused kaasa teha," kommenteeris Ellermann lisades, et peale tänaseid sisemeistrivõistlusi suundub hobune teenitud talvisele puhkusele.

Kuni 21-aastaste noorte ratsanike klassis saavutas sisemeistritiitli Maria Mägi hobusel Jerry Red Von Seeder. Paari tulemuseks kujunes 69,902%. Hõbe tulemusega 64,265% Kenry Kikkasele hobusel Donna Victoria, pronks tulemusega 64,020% Kirke Ehandile hobusel Re-Di.

Juunioride sisemeistriks tuli tulemusega 68,081% Kirke Ehandi hobusel Re-Di. Teise koha ja hõbemedali saavutasid tulemusega 67,778% Cristella Engel ja Gotila-Loma-W, kolmanda koha ja pronksi tulemusega 67,323% Maria Mägi ning B Hero Von Seeder.

Poniratsanike klassis teenis kuldmedali Marion Saar hobusel Mc Gregor J. Paari tulemuseks kujunes 68,191%. Teine koht ja hõbemedal läks tulemusega 67,571% Laurel Allekõrrele ponil Calvin J.

Laste vanuseklassi Eesti sisemeistriks tuli Ketry Kikkas hobusel Thor VL. Paari tulemuseks võistlusel kujunes 68,333%. Hõbemedali saavutas tulemusega 68,087% Marion Saar hobusel Mc Gregor J, pronksi tulemusega 67,531% Marta Johanna Lepiksoo hobusel Mon Ter. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Täna otse
14.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Harju JK Laagri – Nõmme Kalju FC
16.30
ETV
Biatlonifestival "Loop One" Münchenis. Finaalid

viimased uudised

17:09

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

16:35

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

16:10

VAATA OTSE | Kes võidavad Müncheni laskesuusafestivali? Uuendatud

15:49

Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

15:34

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

15:28

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

15:16

Võit Hiinas viis Rõbakina sammu võrra lähemale aastalõputurniirile

14:26

Ellermann ja Donna Anna kaitsesid koolisõidu sisemeistritiitlit

13:31

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

12:54

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15:34

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

10:17

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

16:10

VAATA OTSE | Kes võidavad Müncheni laskesuusafestivali? Uuendatud

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

18.10

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo