Ellermann ja Donna Anna kaitsesid koolisõidu sisemeistritiitlit

Võistluspaar saavutas hoolimata vahepealsest pikast võistluspausist esikoha tulemusega 67,971%. Teise koha ning hõbemedali teenis Jevgenia Kask Savchenko hobusel Queen Ma-Donne Van Den Bruel tulemusega 60,870%.

Dina Ellermannil on oma võistluspartner Donna Annale tehtud soorituse eest jagada vaid kiidusõnu. "Mul on väga suur rõõm, et Donna Anna pikast vigastuspausist nii hästi taastunud on. Ta on tõesti mu hingeloom – meie omavaheline usaldus on väga suur ja seda tõendab ka see, et suutsime tänase skeemi esitada veatult, kuigi läksime starti pigem tagasihoidlikku joont hoides. Tundus, et ta tõesti tahtis tänavused sisemeistrivõistlused kaasa teha," kommenteeris Ellermann lisades, et peale tänaseid sisemeistrivõistlusi suundub hobune teenitud talvisele puhkusele.

Kuni 21-aastaste noorte ratsanike klassis saavutas sisemeistritiitli Maria Mägi hobusel Jerry Red Von Seeder. Paari tulemuseks kujunes 69,902%. Hõbe tulemusega 64,265% Kenry Kikkasele hobusel Donna Victoria, pronks tulemusega 64,020% Kirke Ehandile hobusel Re-Di.

Juunioride sisemeistriks tuli tulemusega 68,081% Kirke Ehandi hobusel Re-Di. Teise koha ja hõbemedali saavutasid tulemusega 67,778% Cristella Engel ja Gotila-Loma-W, kolmanda koha ja pronksi tulemusega 67,323% Maria Mägi ning B Hero Von Seeder.

Poniratsanike klassis teenis kuldmedali Marion Saar hobusel Mc Gregor J. Paari tulemuseks kujunes 68,191%. Teine koht ja hõbemedal läks tulemusega 67,571% Laurel Allekõrrele ponil Calvin J.

Laste vanuseklassi Eesti sisemeistriks tuli Ketry Kikkas hobusel Thor VL. Paari tulemuseks võistlusel kujunes 68,333%. Hõbemedali saavutas tulemusega 68,087% Marion Saar hobusel Mc Gregor J, pronksi tulemusega 67,531% Marta Johanna Lepiksoo hobusel Mon Ter.