Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

"Tegemist on tõenäoliselt ainulaadse konverentsiga, kus ühe riigi parimad pead – teadlased, intellektuaalid, kultuuritegelased, esseistid ja jalgpalliinimesed – mõtisklevad maailma populaarseima spordiala fenomeni üle," räägib konverentsi korraldaja Indrek Schwede. "See omakorda on väikese riigi fenomen: me saame endale sellist luksust lubada."

Eesti Jalgpalli Liidu koolitaja ja noortetreener Ludvig Tasane arutleb treenerite üle: "Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas vajavad inimesed laialdasi üldoskusi, et kohaneda ja edukalt toime tulla nii elus kui ka tööalases ja ühiskondlikus tegevuses. Jalgpallitreenerid püüavad oma käitumise ja töö kaudu toetada sportlaste arengut, kuid sageli ollakse väheteadlikud oma tegelikust mõjust. Ettekande eesmärk on kirjeldada, kuidas Eesti jalgpallitreenerid mõtestavad ja toetavad täiskasvanud õppija üldoskuste arengut treeningkeskkonnas ning milliseid võimalusi ja väljakutseid nad seejuures kogevad."

Semiootik ja kultuurikriitik, metakriisi kuulehe Trinokkel peatoimetaja Mihkel Kunnus tsiteerib Juri Lotmani: "Vaieldamatult on mäng inimpsüühika üks tõsisemaid ja orgaanilisemaid vajadusi. Mängu eri vormid saadavad inimest ja inimkonda kõigil ta arengustaadiumidel. Hooletu käegalöömine sellele faktile tooks vaevalt kasu teadusele." Ta lisab oma teesid: "Esiteks on jalgpall täiesti mõttetu tegevus, teiseks on see ometi väga tähtis tegevus – see on empiiriline üldistus, mida kinnitab seal liikuva rahavoo maht; kolmandaks on jalgpall ürgse, hord hordi vastu võitlusvajaduse integreerimine tsiviliseeritusse. Neljandaks on jalgpalli läbi kukkumine seega tsiviliseerumisprotsessi läbikukkumine ehk miski, mida kinnitab üha rohkem poliitiline polariseerumine polariseerumise pärast ja afektiivsusesse vajuv sotsiaalmeediavoog."

Mullateadlane ja õppejõud, FC Kuressaare president Priit Penu arutleb mulla ja jalgpalli üle ning pakub lahendusi järgmisetele küsimustele: mis on muld ja kas jalgpall on mullast tulnud? Millisel mullal peeti esimene ametlik mäng Londonis ja kas sellist mulda ka Eestis on? Kuidas nimetatakse teaduskeeles meie tavalist tänapäevast muruväljaku mulda ja kas see üldse on muld? Kas vigastuse simuleerimine toob hoopis parema tervise?

Eesti Kirjandusmuuseumis vanemteadurina töötav Anastasiya Fiadotava meenutab oma ettekandes koroonapandeemiat, kui 2020. aasta kevadel, mil enamik riiklikke jalgpalliliigasid oli peatatud, pöördusid fännid üle kogu maailma Valgevene kõrgliiga poole. See oli ainus Euroopa riik, mille meistrivõistlused COVID-19 pandeemia ajal jätkusid.

Fiadotava: "Märtsis lõid Austraalia jalgpallifännid Facebooki grupi FK Slutsk Worldwide, mis oli pühendatud Valgevene jalgpalliklubile Slutsk. Grupist sai kiiresti mitmekesine veebikogukond. Algselt ilmutas grupp palju iroonilise toetajaskonna tunnuseid. Selle liikmed tegid palju nalju ja näitasid üles liialdatud lojaalsust muidu tähelepandamatu meeskonna suhtes. Aja möödudes ja Facebooki grupi kogukonna arenedes hakkas aga irooniline austajaskond muutuma ehtsaks fännikogukonnaks. Olen uurinud grupi arengut ja näidanud, et selleks, et fännikogukond püsiks aktiivseina pikemat aega, ei piisa ainult iroonilistest kommentaaridest. Aja möödudes hakkavad ilmnema ehtsa fännikogukonna elemendid ja grupi liikmed hakkavad jalgpalliklubist tõeliselt hoolima."

Ajakirjanik ja ajakirjandusõppejõud Priit Pullerits, kes 1980ndatel alustas spordiajakirjanikuna, tunnistab, et ta ei saa jalgpallist aru. Ta jälgib küll jätkuvalt spordiuudiseid, sest on ilmselt siiamaani Eesti ajakirjanike seas üks sportlikumaid, aga ükskõik kui palju ta on hea ja usaldusväärse ajakirjanduse aluseks olevaid fakte analüüsinud, ei ole ta nende põhjal suutnud leida põhjendust, miks väärib jalgpall Eestimaal nii suurt tähelepanu: "Siinsel auditooriumil on küllap raske mu ettekandes esitatava argumentatsiooniga nõustuda, aga ajakirjanikuna, kes pole kunagi kartnud välja öelda seda, mida teised enamasti ei söanda, pean oluliseks, et teistsuguseid käsitlusi tuleb kuulata ka siis, kui need parajasti auditooriumile ei meeldi."

Vestlusringi teema on "Kas jalgpall on kunst?" Selle üle vahetavad mõtteid filosoof ja õppejõud Marek Volt, näitleja ja lavastaja Juhan Ulfsak ning näitleja ja teatripedagoog Jaak Prints. Juturingi juhib kirjandusteadlane Joosep Susi.

Konverentsi ajakava

14.00 Avamine

14.15 Ludvig Tasane "Jalgpallitreenerite arusaamad täiskasvanud õppija üldoskuste arendamisest."

14.45 Mihkel Kunnus: "(Eesti) jalgpalli läbikukkumine."

15.15 Priit Penu "Ei mullast meil polegi enam suurt lugu, kui mängime vutti kunstmuru pääl…?"

15.45 Suupiste- ja sirutuspaus.

16.00 Anastasiya Fiadotova ""FK Slutsk Worldwide" Facebooki grupp: iroonilisest fännikogukonnast ehtsa fännikogukonnani."

16.30 Priit Pullerits "Eesti jalgpall ületähtsustamise kütkeis."

17.00 Suupiste- ja sirutuspaus.

17.15 Vestlusring: "Kas jalgpall on kunst?" Arutlevad Marek Volt, Juhan Ulfsak ja Jaak Prints. Juturingi juhib kirjandusteadlane Joosep Susi.

Kõik ettekanded ja kokkuvõte arutlusringist avaldatakse Jalka jaanuarikuu numbris.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mida saab teha 2. novembrini siin. Ettekandeid ja aruteluringi saab jälgida ka jalgpalliliidu kanalites otseülekande vahendusel. Konverents algab jalgpalliliidu Elmar Saare nimelises konverentsikeskuses kell 14.00.