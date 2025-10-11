X!

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Artur Konontšuk tegi Türgi kõrgliigas oma parima esituse, kui kerkis Bursaspori võidumängus tiimi kõige resultatiivsemaks mängijaks.

Hooaega kahe kaotusega alustanud Bursaspor rändas laupäeval külla kahe võiduga alustanud Trabzonsporile ning esimese poolaja vältel oli suurimaks punktivaheks kuus, poolajapausile mindi eestlase koduklubi 43:38 eduseisul.

Kolmandal veerandil asus mängutempot dikteerima aga võõrustaja, kuid Bursasporil õnnestus üheksapunktilisest kaotusseisust välja tulla ning külalised tegid otsustaval veerandil veel 8:0 spurdi, mille toel teeniti lõpuks 85:79 (19:17, 21:24, 14:28, 28:13) võit.

Bursaspori parimaks kerkis Artur Konontšuk, kes kogus 34 minutiga 25 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 5/6), viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu.

Brandon Childress lisas omalt poolt 19 silma ja seitse korvisöötu, Malik Parsonsi arvele jäi 14 punkti. Üleplatsimees oli Trabzonspori tagamees Marcquise Reed, kes lõpetas 31 punkti, kuue resultatiivse söödu ja nelja lauapalliga.

Hooaja esimese võidu pälvinud Bursaspor jätkab oma hooaega teisipäeval, kui Meistrite liigas minnakse Prantsusmaal vastamisi Cholet'ga. Türgi kõrgliigas jätkatakse nädala pärast, kui võõrustatakse Manisat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

