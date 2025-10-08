X!

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

Sulgpall
Kristin Kuuba.
Kristin Kuuba. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sulgpall

Eesti sulgpallur Kristin Kuuba on jõudnud Soomes Vantaas toimuval 475 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga Arctic Open turniiril 16 parema hulka.

Tegemist on BWF World Tour Super 500 taseme võistlusega, millel on aasta jooksul üheksa osavõistlust. Veel kõrgema tasemega on vaid Super 750 (kuus turniiri) ja Super 1000 (neli turniiri). Vantaa turniiril on kohal maailma paremik ning esimest paigutust omab valitsev maailmameister, jaapanlanna Akane Yamaguchi.

Kuuba (BWF 133.) alustas turniiri kvalifikatsioonist, kus alistas kodupubliku ees mänginud Sai Abhijna Brahmakali (BWF 1029.) 21:17, 21:11. Põhitabelis läks eestlanna loosi tahtel vastamisi samuti kvalifikatsioonist edasi pääsenud soomlanna Nella Nyqvistiga (BWF 289.). Tasavägise kohtumise kallutas Kuuba enda kasuks skooriga 14:21, 21:17, 21:17, kindlustades koha 16 parema hulgas.

"Üle pika aja osalen Super 500 tasemel turniiril, kus kohal maailma paremik. Loosi tahtel sain nii kvalifikatsioonis kui ka põhitabelis vastaseks soomlannad ning olen äärmiselt õnnelik, et õnnestus hea võimalus ära kasutada ja 16 parema hulka murda," sõnas Kuuba pärast avaringi võitu.

"Olen noore soomlanna mänguga hästi kursis. Kuigi Nella Nyqvist asub maailma edetabelis 289. kohal, on tegu Euroopa tipu lähedale kuuluva mängijaga, kellel on juunioride tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid. Lisaks on tal sellest aastast turniirivõit Tallinnas toimunud Estonian Internationalilt."

"Olin hiljuti talle liigamängus kaotanud ning teadsin, et tuleb võrdne kohtumine, kus oluliseks saavad pisiasjad. Hea tunne on, et õnnestus tasavägine lahing üle pika aja enda kasuks kallutada. Mängu algus oli keeruline, kuid teises ja kolmandas geimis suutsin paremini tegutseda," lisas ta.

Neljapäeval toimuvas teise ringi kohtumises läheb Kuuba vastamisi Hiina Taipei esindaja Pin-Chian Chiuga (BWF 23.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Venemaa rühmadele EM-il medali kaotanud Rebasesabad koguvad vormi MM-iks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo