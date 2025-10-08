Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

Tegemist on BWF World Tour Super 500 taseme võistlusega, millel on aasta jooksul üheksa osavõistlust. Veel kõrgema tasemega on vaid Super 750 (kuus turniiri) ja Super 1000 (neli turniiri). Vantaa turniiril on kohal maailma paremik ning esimest paigutust omab valitsev maailmameister, jaapanlanna Akane Yamaguchi.

Kuuba (BWF 133.) alustas turniiri kvalifikatsioonist, kus alistas kodupubliku ees mänginud Sai Abhijna Brahmakali (BWF 1029.) 21:17, 21:11. Põhitabelis läks eestlanna loosi tahtel vastamisi samuti kvalifikatsioonist edasi pääsenud soomlanna Nella Nyqvistiga (BWF 289.). Tasavägise kohtumise kallutas Kuuba enda kasuks skooriga 14:21, 21:17, 21:17, kindlustades koha 16 parema hulgas.

"Üle pika aja osalen Super 500 tasemel turniiril, kus kohal maailma paremik. Loosi tahtel sain nii kvalifikatsioonis kui ka põhitabelis vastaseks soomlannad ning olen äärmiselt õnnelik, et õnnestus hea võimalus ära kasutada ja 16 parema hulka murda," sõnas Kuuba pärast avaringi võitu.

"Olen noore soomlanna mänguga hästi kursis. Kuigi Nella Nyqvist asub maailma edetabelis 289. kohal, on tegu Euroopa tipu lähedale kuuluva mängijaga, kellel on juunioride tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid. Lisaks on tal sellest aastast turniirivõit Tallinnas toimunud Estonian Internationalilt."

"Olin hiljuti talle liigamängus kaotanud ning teadsin, et tuleb võrdne kohtumine, kus oluliseks saavad pisiasjad. Hea tunne on, et õnnestus tasavägine lahing üle pika aja enda kasuks kallutada. Mängu algus oli keeruline, kuid teises ja kolmandas geimis suutsin paremini tegutseda," lisas ta.

Neljapäeval toimuvas teise ringi kohtumises läheb Kuuba vastamisi Hiina Taipei esindaja Pin-Chian Chiuga (BWF 23.).