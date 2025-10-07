Venemaa rühmadele EM-il medali kaotanud Rebasesabad koguvad vormi MM-iks

Rühmvõimlemise Eesti meistrid koguvad vormi maailmameistrivõistlusteks. Suurte koormuste harjutamine pole sügisel aga lihtne, sest rühma liikmed õpivad gümnaasiumis või ülikoolis.

Tartus Turu tänava spordihoones harjutavad rühmvõimlemise Eesti meistrid aina oma kava ja tõstavad füüsilist taset. Nii valmistutakse maailmameistrivõistlusteks. Üks pingeline periood on Rebasesabade rühmal just läbitud.

Suvepuhkuse järel valati intensiivselt higi ja saavutati Ungaris toimunud Euroopa meistrivõistlustel viies koht. Edukasse koosseisu kuulusid Augustiine Tamme, Liina Sarv, Karina Saealle, Saskia Treufeldt, Kristelle Laanejõe, Triinu Õun, Mia Kutkin, Anni Kiili ja Mona Maasikas.

"Pean ütlema, et tüdrukud tulid suhteliselt kiiresti ja hästi selle intensiivsuse ja tempoga kaasa ja me jõudsime oma vormi väga hästi ikkagi ajastada. See sooritus, mis nad napilt kahe kuu ettevalmistuse pealt Euroopa meistrivõistlustel näitasid, oli väga tugev ja võiks öelda, et hooaja parim esitus," märkis VK Rütmika treener Liisel Perlin.

Medal jäi EM-il 1,35 punkti kaugusele. Kulla sai Bulgaaria koondis, kaks kahvatumat medalit läksid Venemaa rühmadele.

"Ma arvan, et kõige parem esitus tuleb ikkagi maailmameistrivõistlustel, aga me jõudsime peale suve siiski saavutada üsna hea vormi ja suutsime ka Euroopa meistrivõistlustel tugevat taset näidata," lisas võistkonna liige Mona Maasikas.

VK Rütmika rühm Rebasesabad võistleb täiskasvanute konkurentsis esimest hooaeg. Et kõik rühma sportlased õpivad, siis toimuvad ühised pikad treeningud õhtuti ning treenerid peavad vaatama, et võimlejatel jaguks pärast aega ka koolitöödeks ja unetundideks.

"Meil on ikkagi kolm tundi päevas treeningud ja viis kuni kuus korda nädalas. Tüdrukud on kümnendas klassis ja esimest aastat ülikoolis ning nad ei ole meile seda algust lihtsaks teinud. Me oleme siin päris palju vaeva näinud, et leida seda tasakaalu," selgitas Perlin.

Treeningutel pidevat tagasisidet saav töökas ja sitke rühm teeb enne MM-i veel mõned kontrollstardid. "Kindlasti saame tugevamaks treenida emotsionaalset poolt. Rohkem hingestatult oma katseid sooritada ja stabiilsuse kallal saame ka veel vaeva näha," ütles Maasikas.

Kava artistlikuse ja tehnilise täitmise täiuseni loodetakse jõuda novembri lõpuks, kui Bulgaarias tuleb astuda MM-i vaibale.