Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

Connor McDavid.
Connor McDavid. Autor/allikas: cmcdavid97
Jäähokiliiga NHL-i üks paremaid mängumehi Connor McDavid sõlmis esmaspäeval koduklubi Edmonton Oilersiga lepingupikenduse, mis seob teda klubiga veel järgmised kolm aastat.

28-aastane McDavid allkirjastas kahe aasta pikkuse ja 25 miljonit USA dollarit väärt lepingu. Uus leping jõustub 2026/27 hooajast ning kõrgelt hinnatud kanadalase aastapalk jääb samale tasemele (12,5 miljonit) nagu praeguses lepingus, mille ta sõlmis 2017. aastal.

McDavidi otsus säärane leping sõlmida on NHL-i kontekstis pigem haruldane. Nimelt oleks ta võinud küsida märksa pikemat lepingut ja sellist, mis oleks tema aastapalga kergitanud rekordilise 19 miljoni dollarini. Kanadalase vastutulelikkus jättis Oilersile piisavalt manööverdamisruumi, et võimalusel tugevdada koosseisu veel ühe kvaliteetse mängijaga.

"See 12,5 miljonit oli Connori enda soov," ütles Oilersi peamänedžer Stan Bowman. "Me ei pidanud erilisi läbirääkimisi, sest ta ise käis selle välja. Meil on ülimalt hea meel, et leping sai sõlmitud. See on tähtis päev kogu klubile ja meie fännidele."

Kui McDavid oleks järgmisel suvel vabaagendina Edmontonist lahkunud, siis oleks see klubile olnud suureks tagasilöögiks. Juba tänavu levisid Kanada ja USA meedias jutud, et järgmisel suvel hakkab McDavidi allkirja jahtima tema kodulinna klubi Toronto Maple Leafs.

Lisaks on McDavidi otsus suureks kergenduseks sakslasest tiimikaaslasele Leon Draisaitlile, kes sõlmis mullu kaheksa aasta pikkuse lepingu. NHL-i üks vägevamaid ründeduosid püsib seega koos vähemalt kolm järgmist hooaega.

2015. aasta talendikorjes esivalikuks osutunud McDavid on võitnud kolmel korral Harti auhinna (hooaja parim mängija) ja viiel korral Art Rossi auhinna (põhihooaja resultatiivseim mängija). Oilers on tema eestvedamisel jõudnud kahel viimasel aastal Stanley karikavõistlustel finaalseeriasse, kuid mõlemal juhul jäädi alla Florida Panthersile.

Oilers tegi esmaspäeval veel ühe olulise lükke, sõlmides kaitsemängija Jake Walmaniga seitsme aasta pikkuse ja 49 miljonit dollarit väärt lepingu.

Oilers alustab uut hooaega Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul, kui kodujääl võõrustatakse Calgary Flamesi.

Toimetaja: Henrik Laever

