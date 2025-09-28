X!

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

Hispaania jalgpalli kõrgliiga seitsmendas voorus kaotas Madridi Real võõrsil linnarivaal Madridi Atleticole 2:5 ja sai tabelisse esimese kaotuse.

Robin Le Normand viis Atletico 14. minutil juhtima, aga Real pööras Kylian Mbappe (25. minutil) ja Arda Güleri (36.) tabamustega seisu enda kasuks. Alexander Sörlothi tabamus avapoolaja üleminutitel tähendas siiski, et pausile mindi viigiseisul 2:2.

Teise poolaja alguses teenis Atletico aga penalti, mille Julian Alvarez 51. minutil realiseeris ja suurendas tosin minutit hiljem juba mängust löödud väravaga edu veelgi. Punkti mängule pani Atletico legendi Antoine Griezmanni tabamus üleminutitel.

Real hoidis küll 63 protsenti ajast palli, aga väga ohtlikke võimalusi nappis. Näiteks raamidesse jõudiski vaid kaks pealelööki. Atleticol oli võimalusi enam, näiteks avapoolajal tühistati käega mängu tõttu Clement Lenglet' värav.

Seni kõik liigamängud võitnud Reali kaotus tähendab, et peakonkurent Barcelona võib neist nüüd tabelis mööduda, aga selleks tuleb alistada pühapäeval koduväljakul Real Sociedad.

Tabelis hoiab kolmandat positsiooni Villarreal, kes oli kodus parem Bilbao Athleticust 1:0 (77. Alberto Moleiro).

Toimetaja: Siim Boikov

