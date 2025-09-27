X!

Kuusk naasis algkoosseisu ja aitas Katowice võõrsilviigini

Märten Kuusk Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Eesti jalgpalluri Märten Kuuse koduklubi GKS Katowice viigistas Poola kõrgliiga kümnendas voorus võõrsil Plocki Wislaga 1:1 ja jätkab kokkuvõttes endiselt väljalangemistsoonis.

Sloveenist leegionär Žan Rogelj viis Wisla avapoolaja viimasel minutil juhtima, aga üheksa minutit pärast teise poolaja algust õnnestus Katowice kaitsemängijal Marcin Wasielewskil viigistada.

29-aastane Kuusk mängis Katowice eest kõik 90 minutit. Tegemist oli tema esimese liigamänguga pärast kuu alguse koondisepausi. Kolm päeva varem pallis eestlane koguni 120 minutit karikamängus, mille Katowice sama vastase vastu kodus 4:2 võitis.

Liigahooaeg pole Katowice jaoks aga hästi alanud, sest esimene kümne mänguga on korjatud vaid kaheksa punkti ja endale on lastud lüüa koguni 21 väravat. Hetkel asutakse tabelis kolme alumise meeskonna seas.

Järgmise mängu peab Katowice pühapäeval, 5. oktoobril kodus Poznani Lechiga, kelle leiab hetkel 14 punktiga kuuendalt tabelirealt.

Toimetaja: Siim Boikov

