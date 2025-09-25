Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

18-aastane Leoni liitus Inglismaa meistermeeskonnaga augusti keskel kodumaisest klubist Parma ja läks Liverpoolile maksma teadete kohaselt 26 miljonit naela ehk pea 30 miljonit eurot.

Kolmapäeval mängis ta liigakarikasarjas Southamptoni vastu pea kogu kohtumise, aga vigastas siis põlve ristatisidemeid ja vahetati 81. minutil välja.

Tema täpne eemalejäämise aeg pole veel teada, aga usutavasti suurema osa hooajast või koguni terve ülejäänud hooaja teda platsil ei näe.

See jätab Liverpooli peatreener Arne Slotile keskkaitsjate osas senisest väiksemad valikud, kuna puhtakujulisi keskkaitsjaid on meeskonnas vaid kolm: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate ja Joe Gomez.

Liverpool võitis mullu veel kõrgliigas mänginud Southamptonit 2:1 ja tagas edasipääsu neljandasse ringi.