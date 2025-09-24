X!

Heategevuslik Teatejooks tähistas 20. sünnipäeva

Heategevuslik Teatejooks Tallinna lauluväljakul
Heategevuslik Teatejooks Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Oleg Hartsenko
Teisipäeval toimus heategevusliku Teatejooksu osavõtjaterohkeim etapp Tallinna Lauluväljakul. Üle Eesti toimus 28 jooksu kokku rohkem kui 13 000 osavõtjaga. Sündmusega algas Euroopa Spordinädal Eestis.

Teatejooksu ja laiemalt ka Spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Teisipäeval 20. sünnipäeva tähistanud spordisündmus tõi noored kokku Tartus, Pärnus, Valgas, Viljandis, Võrus, Rakveres, Raplas, Kohtla-Järvel, Narvas, Keilas, Peetris, Jõgeval, Elvas, Otepääl, Kuressaares, Arukülas, Kanepis, Räpinas, Tabasalus, Haapsalus, Kärdlas, Paides, Põlvas, Sillamäel, Toilas, Tõrvas, Viimsis ning Tallinnas.

Tallinna lauluväljakul andis Teatejooksule stardi Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, noortega koos tegi soojendust mäesuusataja Tormis Laine ning sportlikku vaatemängu pakkus Tauri Vahesaar, kes tugevaid tuulepuhanguid trotsides kõndis köiel laulukaarelt tuletorni.

Teatejooks toob noored kokku, pakkudes rõõmu sportimisest ja õpetades hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas, kuid lisaks panustab Teatejooks igal aastal ka Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks.

2025. aastal aitab Teatejooks soetada Haapsalu Neuroloogilisel Rehabilitatsioonikeskusel laste velotrenažööri, mis on vajalik vahend haigla teraapiatundidesse kui ka selleks, et noored patsiendid saaks teha nii kergemat trenni kui ka suure intensiivsusega harjutusi ka oma vabal ajal. Peagi soetatav uus laste velotrenažöör hakkab paiknema HNRK siseterviserajal.

Rohkem infot leiab Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kodulehelt.

