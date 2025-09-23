Nädalavahetusel selgusid Eesti meistrid kiirmales

Laupäeval peetud klubide meistrivõistlustel tuli võitjaks Maleklubi Faalanks, mille koosseisu kuulusid GM Alexander Shabalov, GM Meelis Kanep, Siim Kanep, CM Toomas Valgmäe ja Gert Elmaste.

Medalile tulid veel Treeningpartner Pühajärve Maleklubi (IM Tarvo Seeman, IM Vallo Maidla, CM Kaimar Puusepp ja FM Jaan Narva) ning Tõnu Truusi Malekoolkond (IM Sergei Zjukin, IM Andrei Šiškov, FM Ilja Haitin ja Marti Medar).

Pühapäeval selgusid parimad individuaalarvestuses ning avatud klassis võttis võidu IM Andrei Šiškov, kes teenis seitsme vooruga kuus punkti. Šiškovi jaoks oli tegu kuuenda Eesti meistritiitliga kiirmales. Hõbedale tuli GM Aleksandr Volodin (5,5 p) ja pronksile Georg Aleksander Pedoson (5,5 p).

Naiste seas saavutas esikoha WFM Regina Narva (5,5 p), teine oli Eva Šadrina (4,5 p) ja kolmas WCM Maria Ioanna Haapsal (4 p).

S50 võistlusklassis osutus parimaks IM Tarvo Seeman (5 p) ja S65 arvestuses noppis võidu GM Igor Švõrjov (5 p).