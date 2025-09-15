Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

Kümnest meeste kaalukategooriast kuues võitis Usbekistani poksija ja ülejäänud neljas Kasahstani esindaja. Näiteks meeste raskekaalus olid nende kahe riigi esindajad omavahel finaalis, kus kasahh Aibek Oralbai sai jagu usbekk Jahhongir Zokirovist.

Naiste hulgas oli seis pisut mitmekesisem, ehkki ka siin võitsid kolm kaalukategooriat Kasahstani esindajad. Kaks kulda langesid aga eurooplannadele: kuni 75-kiloste seas võidutses iirlanna Aoife O'Rourke ja raskekaalus poolatar Agata Kaczmarska.

Kokkuvõttes teenis medalitabelis esikoha Kasahstan (7-1-2), teise koha Usbekistan (6-2-3) ja kolmanda koha India (2-1-1). Poola ja Iirimaa kõrval jõudsid ühe kullani ka Brasiilia, Austraalia ja Taiwan. Medaleid jagus 30 koondisele.

Liverpoolis heitles ka kaks eestlast: Nikolai Tšaškin kaotas kuni 60-kiloste avaringis albaanlasele Ani Haxhillarile 0:5 ja Stiven Aas kuni 90-kiloste avaringis ameeriklasele Malachi Georgesile samuti 0:5.

Tegemist oli esimese uue amatöörpoksi organisatsiooni World Boxing egiidi all toimunud MM-iga. Kokku osales enam kui 500 poksijat 68 koondisest.