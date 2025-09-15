X!

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

Poks
Aibek Oralbai
Aibek Oralbai Autor/allikas: SCANPIX / AP
Poks

Liverpoolis kulmineerunud poksi maailmameistrivõistlused olid täielikud Kesk-Aasia riikide Kasahstani ja Usbekistani pidupäevad. 20 saadaval kullast võitsid nende koondiste esindajad 13, sealjuures löödi plats puhtaks meeste kaalukategooriates.

Kümnest meeste kaalukategooriast kuues võitis Usbekistani poksija ja ülejäänud neljas Kasahstani esindaja. Näiteks meeste raskekaalus olid nende kahe riigi esindajad omavahel finaalis, kus kasahh Aibek Oralbai sai jagu usbekk Jahhongir Zokirovist.

Naiste hulgas oli seis pisut mitmekesisem, ehkki ka siin võitsid kolm kaalukategooriat Kasahstani esindajad. Kaks kulda langesid aga eurooplannadele: kuni 75-kiloste seas võidutses iirlanna Aoife O'Rourke ja raskekaalus poolatar Agata Kaczmarska.

Kokkuvõttes teenis medalitabelis esikoha Kasahstan (7-1-2), teise koha Usbekistan (6-2-3) ja kolmanda koha India (2-1-1). Poola ja Iirimaa kõrval jõudsid ühe kullani ka Brasiilia, Austraalia ja Taiwan. Medaleid jagus 30 koondisele.

Liverpoolis heitles ka kaks eestlast: Nikolai Tšaškin kaotas kuni 60-kiloste avaringis albaanlasele Ani Haxhillarile 0:5 ja Stiven Aas kuni 90-kiloste avaringis ameeriklasele Malachi Georgesile samuti 0:5.

Tegemist oli esimese uue amatöörpoksi organisatsiooni World Boxing egiidi all toimunud MM-iga. Kokku osales enam kui 500 poksijat 68 koondisest.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

15.09

ETV spordisaade, 15. september

15.09

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo