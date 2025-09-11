X!

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

Kergejõustiku MM
Rootsi kergejõustikustaar Armand Duplantis avaldas, et tema edu saladus peitub suurepärases jooksukiiruses ja erinevalt paljudest teistest teivashüppajatest kasutab ta spetsiaalseid sprindinaelikuid.

Neljapäeval Tokyos toimunud Puma tänuüritusel rääkis Duplantis, et kasutab spetsiaalseid sprindinaelikuid ja on oma võistlusvarustuse arendamises kogu aeg kaasatud.

"On üsna ilmne, et see, kes on hoojooksul kõige kiirem ja suudab kõige rohkem energiat luua, ongi suure tõenäosusega see, kes kõige kõrgemale hüppab. Traditsiooniliselt on teivashüppe naelik lame, aga mulle tundub, et varasemalt keskenduti liiga palju äratõukele ja alahinnati kiiruse mõju," sõnas Duplantis.

"Mina teen 20 sammu ja äratõuke sooritan viimasel sammul. Nii et põhimõtteliselt pidime välja töötama naeliku, millel on veidi tugevam tald, et anda äratõukele vajalikku tuge. Olen Pumale tohutult tänulik, et nad on andnud mulle nii suure rolli, et saan ise otsustada, mida ma vajan ja tahan."

Oma loomulikku jooksukiirust demonstreeris Duplantis väga vägevalt mullu, kui alistas staadionisirgel 400 meetri tõkkejooksu maailmarekordimehe Karsten Warholmi. Duplantise ajaks mõõdeti muljetavaldav 10,37.

"Natukene näitasin, et mul on jooksukiirus täitsa olemas. Mulle väga meeldis see jooks Karsteniga. Teen peamiselt sprinditrenni ja selle kõrvale natukene teivashüpet, sest olen seda terve elu harjutanud. Praegu on minu põhifookus kiiruse arendamisel," märkis Duplantis.

Kuigi Duplantis nautis Warholmiga võistlemist, siis tal ei ole plaanis jooksurajale kolida. "Kõige parem, ürgsem ja võimsam tunne maailmas on sprindi jooksmine. See murdosa sekund enne stardipauku on nagu maailma kõige võimsam energialaeng," ütles rootslane lõpetuseks.

25-aastane Duplantis nihutas kuu aega tagasi 13. korda maailmarekordit, kui sai Budapestis kirja 6.29. Järgmisel nädalal alustab ta Tokyos jahti kolmandale järjestikusele MM-kullale.

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Henrik Laever

