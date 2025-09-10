X!

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

Sulgpall
Servikell tenniseväljakul.
Servikell tenniseväljakul. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Sulgpall

Rahvusvaheline sulgpalliliit (BWF) kavatseb alates järgmisest aastast katsetada profituuri etappidel servikella, mis annab mängijatele pallivahetuse alustamiseks aega 25 sekundit.

Äsja tutvustatud reeglimuudatuse kohaselt peab servija olema valmis enne 25 sekundi möödumist ning vastasmängija ehk vastuvõtja peab omakorda valmis olema hetkel, kui servija alustab pallivahetust. Kohtunikele jääb õigus vajadusel servikella mitte rakendada, näiteks olukorras, kus mängija vajab meditsiinilist abi või väljakut peab mängu ajal puhastama.

BWF-i sõnul tugineti reeglimuudatuse väljatöötamisel ulatuslikule andmeanalüüsile. Sadade suurturniiride ja profituuri mängude analüüsist selgus, et keskmine paus pallivahetuse vahel on 22 sekundit. Selle põhjal usub BWF, et 25 sekundit on piisav aeg hingetõmbeks.

Kuigi mitmed tippmängijad on reeglimuudatuse juba heaks kiitnud, siis meesüksikmängu kahekordne olümpiavõitja taanlane Viktor Axelsen kahtleb, kas servikella rakendamisel suudetakse tagada järjepidevus. Teisisõnu, kas mängijad saavad usaldada, et reegleid jõustatakse kõikjal ühtemoodi?

"See on väga hea algatus, kuna see aitab lahendada mängu venitamise probleemi, mis on mõnikord üsna hull. Samas, kuidas peaksid kohtunikud suutma eristada olukordi, kus põrandat on tõesti vaja kuivatada ning olukordi, kus mängijad lihtsalt kasutavad seda ettekäändena, et endale puhkeaega juurde tekitada. Üks asi on see, mida reegel ütleb, aga hoopis teine on see, kuidas seda jõustatakse," selgitas Axelsen.

Axelseni koondisekaaslane, neljakordne MM-medalist Anders Antonsen on samal arvamusel. "Ma juba kujutan ette olukordi, kus mängijad alustavad pallivahetust märjal väljakul, sest kohtunik survestab neid või neil pole piisavalt aega olukorra hindamiseks. See on ohtlik, sest kui keegi libiseb ja saab näiteks põlvevigastuse..."

"Samuti kujutan ette olukordi, kus mängijad viskuvad põrandale või jäävad pikali lihtsalt selleks, et mängu katkestada. Ma kardan, et see võib viia kaoseni, mida kohtunikud enam kontrollida ei suuda," lisas Antonsen.

Toimetaja: Henrik Laever

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

