Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

Rooba ja Kouvola KooKoo jaoks algas uus hooaeg kindla kaotusega, kui kodujääl jäädi 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) alla Pori Ässatile. Esimesse viisikusse kuulunud Rooba viibis väljakul 20 minutit ning sooritas selle aja jooksul viis pealeviset.

Külalismeeskonna vedasid võidule prantslane Dylan Fabre (2+0) ja soomlane Peter Tiivola (1+1).

Kookoo läheb reedel teises voorus võõrsil vastamisi Lappeenranta SaiPaga, kes pidi avamängus tunnistama valitseva meistri ja Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) paremust. Võiduvärava viskas Lasse Lappalainen poolteist minutit pärast lisaaja algust.

Korhonen petaa paikan ja LL55 laittaa irtokiekon sisään – kaksi pistettä ja kauden avausvoitto matkaa Kuopioon!



: MTV Katsomo#KalPa #Liiga #Kuopio pic.twitter.com/iKwkvWoAkJ — KalPa (@KalPa_Hockey) September 9, 2025

Kombe on praegu vigastatud ning naaseb jääle tõenäoliselt aastavahetuse paiku.