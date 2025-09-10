X!

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

Jäähoki
Robert Rooba.
Robert Rooba. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokimängijate Robert Rooba ja Kristjan Kombe koduklubid pidasid teisipäeval Soome kõrgliigas esimesed mängud.

Rooba ja Kouvola KooKoo jaoks algas uus hooaeg kindla kaotusega, kui kodujääl jäädi 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) alla Pori Ässatile. Esimesse viisikusse kuulunud Rooba viibis väljakul 20 minutit ning sooritas selle aja jooksul viis pealeviset.

Külalismeeskonna vedasid võidule prantslane Dylan Fabre (2+0) ja soomlane Peter Tiivola (1+1).

Kookoo läheb reedel teises voorus võõrsil vastamisi Lappeenranta SaiPaga, kes pidi avamängus tunnistama valitseva meistri ja Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) paremust. Võiduvärava viskas Lasse Lappalainen poolteist minutit pärast lisaaja algust.

Kombe on praegu vigastatud ning naaseb jääle tõenäoliselt aastavahetuse paiku.

Toimetaja: Henrik Laever

