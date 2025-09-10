Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal
Eesti jäähokimängijate Robert Rooba ja Kristjan Kombe koduklubid pidasid teisipäeval Soome kõrgliigas esimesed mängud.
Rooba ja Kouvola KooKoo jaoks algas uus hooaeg kindla kaotusega, kui kodujääl jäädi 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) alla Pori Ässatile. Esimesse viisikusse kuulunud Rooba viibis väljakul 20 minutit ning sooritas selle aja jooksul viis pealeviset.
Külalismeeskonna vedasid võidule prantslane Dylan Fabre (2+0) ja soomlane Peter Tiivola (1+1).
Kookoo läheb reedel teises voorus võõrsil vastamisi Lappeenranta SaiPaga, kes pidi avamängus tunnistama valitseva meistri ja Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) paremust. Võiduvärava viskas Lasse Lappalainen poolteist minutit pärast lisaaja algust.
Kombe on praegu vigastatud ning naaseb jääle tõenäoliselt aastavahetuse paiku.
