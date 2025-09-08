X!

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

Yeray Alvarez takistamas Manchester Unitedi mängijat Mason Mounti (sinises)
Yeray Alvarez takistamas Manchester Unitedi mängijat Mason Mounti (sinises)
UEFA määras eelmisel hooajal Hispaania jalgpalli kõrgliigas neljanda koha teeninud Bilbao Athleticu kaitsjale Yeray Alvarezele keelatud aine tarvitamise eest kümnekuulise võistluskeelu.

30-aastane Alvarez andis positiivse dopinguproovi pärast Athleticu mais Euroopa liiga poolfinaalis saadud 0:3 kaotust Manchester Unitedile. Tema proovist leiti keelatud aine kanrenooni jälgi ning Alvarez leppis juuni alguses esialgse võistluskeeluga.

Kahel korral Hispaania U-21 koondist esindanud keskkaitsjal diagnoositi 2016. aastal munandivähk, keemiaravi järel on ta tarvitanud alopeetsia ehk juuste väljalangemisega võitlevaid ravimeid. Sama teeb ka tema elukaaslane ning Alvareze sõnul võttis ta kogemata partneri ravimit.

UEFA leppis mängija selgitusega, et keelatud aine tarbimine ei toimunud tahtlikult, kuid määras karjääri jooksul Baskimaa uhkust 257 mängus esindanud kaitsjale tagasiulatuvalt kümne kuu pikkuse võistluskeelu. Athleticut saab ta jälle esindada aprillis, treeningutele võib ta naasta kaks kuud varem.

Toimetaja: Anders Nõmm

