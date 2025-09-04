Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

Jones võistles tollal kergekeskkaalus ja domineeris finaalmatši Lõuna-Korea poksija Park Si-huni vastu, kuid kohtunike otsusega võitis skooriga 3:2 hoopis Park.

Tulemus tekitas ohtralt poleemikat kohe pärast selle väljakuulutamist ning tänaseni on see üks poksiajaloo kuulsamaid vastuolulisi hetki.

Nüüd aga avalikustas Jones juba paari aasta eest filmitud video, kus Park külastab teda tema Florida kodus ja ulatab talle kuldmedali. "Mul oli kuldmedal, aga tahan selle sulle tagasi anda. See kuulub sulle," sõnas Park videos läbi oma poja tõlke.

Jonesi liigutas žest väga, ta kattis oma näo ja ütles: "Vau, hull värk."

Kuigi Jones võitis kõigest hõbemedali, siis määrati talle Souli olümpial Val Barkeri trofee, mis on auhind kaalude üleselt mängude kõige paremale poksijale.

Hiljem hakkas Jones profiks ja oli väga edukas, võites maailmameistrivöösid neljas erinevas kaalukategoorias. Sealjuures oli ta aastatel 2003-2004 ka WBA raskekaalu maailmameister.

"1988. aastal rööviti mult kuldmedal, millest sai üks vastuolulisemaid hetki poksiajalloos," kirjutas Jones Instagramis. "Aga jumala armust tegi selle medali võitnud mees paar aastat tagasi Lõuna-Koreast mulle külla, et see mulle tagastada, tundes, et see kuulub õigusega mulle."

"Loodan, et naudite seda hetke sama palju kui mina."