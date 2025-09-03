Erling Haaland valutas endise koduklubi pärast südant: ma ei suuda uinuda

Norra jalgpalli kõrgliiga klubi Bryne FK teatas teisipäeval, et lõpetab päevapealt lepingu kolme kogenud mängijaga. Bryne kasvandik ja Norra koondise tähtmängija Erling Haaland ei suutnud ootamatut uudist uskuda.

Bryne lõpetas teisipäeval lepingud Jens Huseboe, Robert Undheimi ja Axel Krygeriga ning otsuse täpseid põhjuseid ei avalikustanud. Klubi kodulehel avaldati vaid lühikene tänuavaldus: "Täname neid panuse eest meie punavalges särgis ning soovime neile edaspidiseks edu."

Undheim keeldus NRK-le olukorda kommenteerimast, kuid saatis siiski telefoni teel lühikese sõnumi: "Ärge kunagi kahelge selles, et mina armastan Brynet," sõnas klubi enam kui 200 kohtumises esindanud poolkaitsja.

Ka Kryger jäi üksikasjade selgitamisel napisõnaliseks, kuid tunnistas, et lepingu ennetähtaegne lõpetamine sündis vastastikusel kokkuleppel. "Otsustasime, et kumbki läheb oma teed. Nii see lihtsalt pidi minema. Soovin Brynele ainult parimat. Meie koosveedetud aeg lõppes küll koledalt, aga nii lihtsalt mõnikord läheb," rääkis Kryger.

Bryne teisipäevane otsus tekitas palju hämmingut. Teiste seas oli häiritud klubi kuulsaim kasvandik Erling Haaland, kes avaldas öösel Snapchatis oma pahameelt. "Bryne, rääkige kõik välja. Mis pagan toimub?," kirjutas ründekuulsus. Kui üks fänn uuris Haalandilt, miks ta öösel ei maga, vastas ta: "Jah, ma peaksin magama, aga minu klubis on kaos ja see ajab mind marru. Ma ei suuda uinuda."

NRK püüdis kommentaari saada ka klubi tegevjuhilt Hans-Öyvind Sagenilt, kuid too keeldus teemat pikemalt lahkamast.

25-aastane Haaland kuulus oma kodulinnaklubi hingekirja üle kümne aasta ning mängis klubi duubel- ja esindusvõistkonna eest kuni 2017. aasta talveni, mil liikus edasi teise kodumaa klubi Molde ridadesse.

Bryne tõusis eelmisel hooajal Norra kõrgliigasse, kus ollakse hetkel 20 kohtumise järel 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal. Eestlastest on Bryne särgis mänginud kunagine rahvuskoondislane Marek Lemsalu.