Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

Avavoorus tulemusega 5:0 Torinot loputanud Interi jaoks algas ka mäng Udinesega väga hästi, sest 17. minutil viis Denzel Dumfries meeskonna Marcus Thurami söödust juhtima.

Paraku oli just Dumfries see, kelle käega mäng oma karistusalas lubas Udinesel tosin minutit hiljem penaltist viigistada, värava autoriks Keinan Davis.

Uuesti karistas Davis kodumeeskonda viis minutit enne avapoolaja lõppu, kui andis resultatiivse söödu Arthur Atta tabamusele.

Teist poolaega alustas Inter mõistagi innukalt ja 56. minutil toimetas Federico Dimarco palli ka külaliste väravasse, aga VAR näitas suluseisu. Järelejäänud aja jooksul ei suudetud skoorida ei määrustepäraselt ega -vastaselt.

"Me peame mänge alustama nii nagu teisel poolajal," sõnas Thuram pärast kohtumist Inter TV-le. "Nii mängides suudame ebasoodsad olukorrad ümber pöörata."

Kahe vooru järel on Itaalia kõrgliigas veel neli täiseduga võistkonda: kui suurklubide Napoli, Juventuse ja Roma puhul pole see üllatav, siis neljandana kuulub seltskonda uustulnuk Cremonese.