Juventus jättis põneva lahingu järel Interi teist mängu järjest kaotajaks

Jalgpall
Torino Juventuse mängijad
Torino Juventuse mängijad Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Jalgpall

Kevadel Itaalia jalgpalli kõrgliigas teisel kohal lõpetanud Milano Inter on käesolevat Serie A hooaega alustanud kolmest mängust saadud kahe kaotusega. Laupäeval jäädi võõrsil 3:4 alla Torino Juventusele.

Juventus läks koduväljakul mängu endise Inglismaa noortekoondislase Lloyd Kelly väravast juhtima 14. minutil, Hakan Calhanoglu viigistas veerand tundi hiljem karistusala joonelt teele saadetud madala löögiga.

Kodumeeskond andis veel korra eduseisu käest, kui Kenan Yıldızi 38. minuti kauglöögile vastas Juventuse karistusalas rinnaga palli maha võtnud ja palli otse õhust teele saatnud Calhanoglu 65. minutil. Kümme minutit hiljem viis Marcus Thuram ette juba Interi, tema vend Kephren viigistas kuus minutit hiljem, aga Vasilije Adžic tõi matši teisel lisaminutil kauglöögiga Juventusele ikkagi kolm punkti.

Kui Juventus on liigahooaega alustanud kolme järjestikuse võiduga, siis Inter kaotas enne koondisepausi ka Udinesele ning on kolme mänguga kogunud kolm punkti. Seejuures on nende väravate vahe 9:6, ükski teine tiim pole sel hooajal veel nii palju väravaid löönud. Tabeliliidriks on tiitlikaitsja Napoli, kes alistas laupäeval Kevin De Bruyne, Rasmus Höjlundi ja Sam Beukema väravatest 3:1 Fiorentina.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

