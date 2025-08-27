X!

Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

Iluuisutamine
Foto: ERR
Iluuisutamine

Tallinnas Männi pargis toimus kolmapäeval lastele suunatud olümpiapäev, kuhu oli kohale tulnud ka iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina.

Aasta alguses Euroopa meistriks kroonitud Petrõkina valmistub oma esimesteks olümpiamängudeks. Lisaks treeningutele ja laagritele ei ole Petrõkina unustanud vajalikku puhkust. "Sellise vajaliku hooaja alguses pead ikkagi enda vormi hoidma alguses, kohe järsult ei pane. Alustan rahulikumalt praegu võistlustega, suvel oli ka ettevalmistus, aga mitte väga suure tempoga," ütles Petrõkina ERR-ile.

Suvel Tallinnas treeninud Petrõkina on koos treeneriga uue hooaja eel palju tööd teinud. "Juba hakkab natuke rohkem treeninguid ja natuke raskemad. Kavad on valmis, nüüd on vaja need lihtsalt sõita ja ja hüpped stabiilsemaks teha," rääkis ta.

Petrõkina läheb uuele hooajale vastu täiesti uue lühikavaga, vabakavas lihviti pigem detaile.

21-aastane Euroopa meister ütles, et ei tunne olümpiamängude eel end teisiti. "Sama hooaeg, samad võistlused tulevad. Tahan lihtsalt näidata, et ikkagi oskan sõita. Mitte ainult üks kord, ühel võistlusel, kõik kavad puhtalt läbi, aga ikkagi iga võistlus," ütles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

27.08

Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

23.08

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

22.08

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

15.07

Suri teenekas iluuisutamistegelane Anne Šaraškin

25.05

Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

18.05

Kahekordne maailmameister tõi oma tiimi koos Gerli Liinamäega Tartusse

videod

sport.err.ee uudised

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

00:18

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

27.08

Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

27.08

ETV spordisaade, 27. august

27.08

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

27.08

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 14. koha, üldliider vahetus

27.08

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

27.08

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo