Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

Aasta alguses Euroopa meistriks kroonitud Petrõkina valmistub oma esimesteks olümpiamängudeks. Lisaks treeningutele ja laagritele ei ole Petrõkina unustanud vajalikku puhkust. "Sellise vajaliku hooaja alguses pead ikkagi enda vormi hoidma alguses, kohe järsult ei pane. Alustan rahulikumalt praegu võistlustega, suvel oli ka ettevalmistus, aga mitte väga suure tempoga," ütles Petrõkina ERR-ile.

Suvel Tallinnas treeninud Petrõkina on koos treeneriga uue hooaja eel palju tööd teinud. "Juba hakkab natuke rohkem treeninguid ja natuke raskemad. Kavad on valmis, nüüd on vaja need lihtsalt sõita ja ja hüpped stabiilsemaks teha," rääkis ta.

Petrõkina läheb uuele hooajale vastu täiesti uue lühikavaga, vabakavas lihviti pigem detaile.

21-aastane Euroopa meister ütles, et ei tunne olümpiamängude eel end teisiti. "Sama hooaeg, samad võistlused tulevad. Tahan lihtsalt näidata, et ikkagi oskan sõita. Mitte ainult üks kord, ühel võistlusel, kõik kavad puhtalt läbi, aga ikkagi iga võistlus," ütles ta.