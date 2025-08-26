Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

Kohtumise avavärav sündis juba kaheksandal minutil Komissarovi jalast, kui trahvilöögi järgsest olukorrast saatis eestlane karistusala joone tagant ühe puutega teele kauni kauglöögi, mis lõpetas kindamehele püüdmatult väravavõrgus. Avapoolaeg lõppes Šiauliai napis 1:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee.

Teise kolmveerandntunni kolmandal minutil suurendas Komissarovi koduklubi eduseisu kaheväravaliseks, kui skoori tegi leedukas Gabrielius Micevicius. 75. minutil lõi Suduva ühe tagasi, ent viigiväravat ei õnnestunud lüüa.

Šiauliai paikneb 26 mänguvooru järel 40 silmaga neljandal tabelireal, edastades viiendat FK Žalgirist kolme punktiga. Leedu kõrgliigas on järele jäänud veel kolm mänguvooru ning kolmanda koha püüdmine on Suduva ebaõnnestumise ja Šiauliai võitude korral täiesti võimalik.

Šiauliai ja Suduva mängu tipphetked, Komissarovi värav alates 0.10:

