Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

Esimesel poolaeg oli sündmustevaene. 59. minutil viis aga Jonathan David Juventuse juhtima. Kümme minutit enne mänguaja täitumist tuli pingilt tema asemele Dušan Vlahovic, kes lõi 84. minutil värava ning vormistas Juventusele 2:0 võidu.

83. minutil jäi Juventus platsile kümnekesi, sest küünarnukiga vastast näkku tabanud Andrea Cambiaso saadeti platsilt minema.

Teistes kohtumistes alistas Como 2:0 Lazio, Pisa ja Atalanta ning Cagliari ja Fiorentina mängisid 1:1 viiki.