X!

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

Jalgpall
Juventus väravat tähistamas
Juventus väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Itaalia kõrgliiga avavoorus alistas Juventus 2:0 Parma, kuid mängu lõpetasid nad kümnekesi.

Esimesel poolaeg oli sündmustevaene. 59. minutil viis aga Jonathan David Juventuse juhtima. Kümme minutit enne mänguaja täitumist tuli pingilt tema asemele Dušan Vlahovic, kes lõi 84. minutil värava ning vormistas Juventusele 2:0 võidu.

83. minutil jäi Juventus platsile kümnekesi, sest küünarnukiga vastast näkku tabanud Andrea Cambiaso saadeti platsilt minema.

Teistes kohtumistes alistas Como 2:0 Lazio, Pisa ja Atalanta ning Cagliari ja Fiorentina mängisid 1:1 viiki.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

12:10

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

24.08

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

24.08

Flora sai Kuressaares napi võidu ja tõusis Levadia kannule

24.08

Eesti klubi võitis esmakordselt Läänemere rannajalgpalliliiga

24.08

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

24.08

VIDEOD | Son ja Müller avasid suure lombi taga väravaarve

24.08

Hiline omavärav päästis Barcelonale kolm punkti

24.08

Arsenal lõi uustulnuka võrku viis palli ja andis 15-aastasele debüüdi

23.08

Hein jälgis uue klubi kaotust pingilt, St. Pauli teenis Dortmundis viigi

sport.err.ee uudised

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

12:10

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

11:00

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

08:14

Crossfitter Miko Lilleorg: sa pead valmistuma kõige jaoks

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

24.08

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

24.08

Räppo raskelt tulnud võidust: tahtsin seda väga

24.08

ETV spordisaade, 24. august

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

24.08

Maiko Tamm võitis esimese eestlasena rallikrossi EM-etapi

24.08

MM-tiitli poole kihutava Marquezi võimas hoog sai jätku ka Ungaris

loetumad

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

24.08

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo