Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

Eesti edukaim e-sportlane ja tema tiim Vitality jõudsid arvutimängu Counter-Strike 2 turniiril poolfinaali, kuid pidid seal pisut ootamatult tunnistama Mongoolia võistkonna The MongolZi 2:1 (13:8, 9:13, 13:7) paremust.

Pühapäevases pronksimatšis tuli teinegi üllatuskaotus, kui jäädi 1:2 (13:9, 3:13, 3:13) alla Falconsile. Kool oli The MongolZi vastu heas hoos, kuid Falconsi vastu sama edukalt ei mänginud.

The MongolZ kohtub pühapäeva lõunal peetavas kullamatšis Türgi tiimi Auroraga.

Juba juulikuu alguses alanud MM-il selgitati medalivõitjad välja 25 erinevas arvutimängus. Näiteks toimus ka online male turniir, mille võitis viiekordne klassikalise male maailmameister Magnus Carlsen. Hõbemedalile tuli prantslane Alireza Firouzja ja pronksi teenis ameeriklane Hikaru Nakamura.

Carlsen teenis esikohaga 250 000 USA dollarit, Kooli tiim sai neljanda koha eest 70 000 dollarit. Kogu turniiri auhinnafond oli 70,5 miljonit dollarit.