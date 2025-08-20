Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali
Eesti koondislane Katrin Kirpu on sammu kaugusel Soome karikavõidust. Aland United alistas poolfinaalis Tampere Ilvese 5:2 ning kohtub finaalis valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga.
Katrin Kirpu ja Aland United alistasid Soome karikasarja poolfinaalis esiliigas palliva Tampere Ilvese naiskonna 5:2. Kirpu kuulus algrivistusse, lahkudes väljakult 74. minutil, vahendab Soccernet.ee
Karikavõistluste finaalis kohtuvad Kirpu ja Aland valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga. Karikavõitja selgitatakse välja 21. septembril.
Ioan Yakovlevi tööandja Panionios pidi Kreeka karikasarja kvalifikatsiooniringis tunnistama Iraklis FC paremust. Kohtumise normaalaeg lõppes skooriga 1:1. Edasipääseja selgus penaltiseerias, kus Panionios pidi Iraklisele 2:3 alla vanduma. Oma löögi realiseeris ka 77. minutil mängu sekkunud Yakovlev.
Toimetaja: Kristjan Kallaste