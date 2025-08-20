Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

Ioan Yakovlevi tööandja Panionios pidi Kreeka karikasarja kvalifikatsiooniringis tunnistama Iraklis FC paremust. Kohtumise normaalaeg lõppes skooriga 1:1. Edasipääseja selgus penaltiseerias, kus Panionios pidi Iraklisele 2:3 alla vanduma. Oma löögi realiseeris ka 77. minutil mängu sekkunud Yakovlev.

Karikavõistluste finaalis kohtuvad Kirpu ja Aland valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga. Karikavõitja selgitatakse välja 21. septembril.

Katrin Kirpu ja Aland United alistasid Soome karikasarja poolfinaalis esiliigas palliva Tampere Ilvese naiskonna 5:2. Kirpu kuulus algrivistusse, lahkudes väljakult 74. minutil, vahendab Soccernet.ee

Eesti koondislane Katrin Kirpu on sammu kaugusel Soome karikavõidust. Aland United alistas poolfinaalis Tampere Ilvese 5:2 ning kohtub finaalis valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: