Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

Jalgpall
Katrin Kirpu
Katrin Kirpu Autor/allikas: Foto: Liisi Troska / jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti koondislane Katrin Kirpu on sammu kaugusel Soome karikavõidust. Aland United alistas poolfinaalis Tampere Ilvese 5:2 ning kohtub finaalis valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga.

Katrin Kirpu ja Aland United alistasid Soome karikasarja poolfinaalis esiliigas palliva Tampere Ilvese naiskonna 5:2. Kirpu kuulus algrivistusse, lahkudes väljakult 74. minutil, vahendab Soccernet.ee

Karikavõistluste finaalis kohtuvad Kirpu ja Aland valitseva Soome meistri Helsinki HJK-ga. Karikavõitja selgitatakse välja 21. septembril. 

Ioan Yakovlevi tööandja Panionios pidi Kreeka karikasarja kvalifikatsiooniringis tunnistama Iraklis FC paremust. Kohtumise normaalaeg lõppes skooriga 1:1. Edasipääseja selgus penaltiseerias, kus Panionios pidi Iraklisele 2:3 alla vanduma. Oma löögi realiseeris ka 77. minutil mängu sekkunud Yakovlev.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

