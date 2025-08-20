X!

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

Jalgpall
Kristo Tohver
Kristo Tohver Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee
Jalgpall

Järgmisel nädalal leiab aset harukordne juhtum, kui Eesti kohtunik vilistab Euroopa vutiväljakul Eesti mängija kohtumist.

UEFA määras Konverentsiliiga play-off'i korduskohtumisteks kohtunikebrigaadid. Eesti meeste koondise poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstadi ja Inglismaa valitseva karika- ja superkarikavõitja Crystal Palace'i kohtumist, mis toimub järgmisel neljapäeval, teenindab Eesti tippkohtunik Kristo Tohver, vahendab Soccernet.ee.

Tohverit abistavad külgedel on Silver Kõiv ja Sander Saga, neljandaks kohtunikuks on määratud Kevin Kaivoja. Videoruumis on kohtunikuks sakslane Sören Storks, kellele on abiks Marko Liiva.

Mullu Norra karikavõitjaks kroonitud Fredrikstad alustas eurosuve Euroopa liiga kolmandas eelringis, kus kaotati avamäng Taani klubile Midtjylland 1:3 ja korduskohtumine 0:2.

Palace'i ja Fredrikstadi esimene vaatus toimub neljapäeval Londonis.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

