Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

UEFA määras Konverentsiliiga play-off'i korduskohtumisteks kohtunikebrigaadid. Eesti meeste koondise poolkaitsja Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstadi ja Inglismaa valitseva karika- ja superkarikavõitja Crystal Palace'i kohtumist, mis toimub järgmisel neljapäeval, teenindab Eesti tippkohtunik Kristo Tohver, vahendab Soccernet.ee.

Tohverit abistavad külgedel on Silver Kõiv ja Sander Saga, neljandaks kohtunikuks on määratud Kevin Kaivoja. Videoruumis on kohtunikuks sakslane Sören Storks, kellele on abiks Marko Liiva.

Mullu Norra karikavõitjaks kroonitud Fredrikstad alustas eurosuve Euroopa liiga kolmandas eelringis, kus kaotati avamäng Taani klubile Midtjylland 1:3 ja korduskohtumine 0:2.

Palace'i ja Fredrikstadi esimene vaatus toimub neljapäeval Londonis.

