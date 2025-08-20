X!

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

Uskumatu Võidusõidu etapp peeti Põltsamaal
Uskumatu Võidusõidu etapp peeti Põltsamaal
Kuningamäe kardirajal peetud Uskumatu Võidusõidu kardisarja kolmas etapp tõi rajale rekordarvu osavõtjaid – rajal kihutas koguni 73 võistlejat.

Sõitjate arvu eest hoolitsesid kõige konkurentsirohkemad Rotax Max ja DD2 klassid. Väga tasavägises Rotax Max klassi kvalifikatsioonis edestas Evert Gutmann Karl Teesalu vaid 0,032 sekundiga. Kaugele neist ei jäänud ka Kennet Pikas ja Kevin Lääne, vahendab autosport.ee.

16 võidukihutajaga peetud ajasõidu järel jagati sõitjad kiiruse järgi kahte gruppi ning peeti kaks võistlussõitu. A grupi mõlemad stardid võitis veenvalt parimalt kohalt alustanud Gutmann, kes edestas Pikast. Kolmandale kohale käis tihedam võidusõit Kevin Lääne ja Eliise Miili vahel, kes jagasid startides kolmanda ja neljanda koha. Viimases peale jäänud Lääne kindlustas vaid 0,12 sekundiga poodiumikoha, tõrjudes Miili šansid oma esimesele kardispordi poodiumile. Mõlemad B grupi stardid võitis Tarvi Viik.

DD2 klassis tegi jõududevahekorra juba kvalifikatsioonis selgeks Ivo Pärle, kui võttis 0,3 sekundiga parima stardikoha. Temale järgnes Kertu Valing, kelle järel mahtusid vaid kümnendiku sisse veel Erhard Hannust, Tambet Zirel ja Villem Pomerants.

Esimene start nii tasavägiseks ei kujunenud, aga Valingul õnnestus viiendal ringil mööduda Pärlest. Parimalt stardikohalt alustanud Pärle rippus küll sõidu lõpuni Valingu sabas, kuid neiust tagasi mööda ei pääsenud. Viimases sõidus tuli Valing esimeselt ringilt alles kolmandana. Kuigi peagi haaras ta teise koha tagasi ja alustas meeletul hool Pärle püüdmist, siis liidriohjasid ta endale ei saanud. Viimase stardiga kindlustas Pärle seega võidu Valingu ja Erhard Hannusti ees.

Dramaatilises Mini klassis võitis nii kvalifikatsiooni kui kõik sõidud Keitlin Oolmets, edestades kvalifikatsioonis teist aega näidanud Rico Väljamäed. Kaks liidrit aga diskvalifitseeriti kõigist kolmest võistlussõidust, mis tähendas, et kolmandaid kohti kogunud Carl Joosep Jaanimets kuulutati võitjaks.

Teisi kohti jagasid Armand Rüütli ja Jaan Markus Laidmets, kuid viimasel teine ja kolmas start ebaõnnestusid, mis jättis Laidmetsa kokkuvõttes poodiumilt välja. Rüütli järel teenis kolmanda koha seega Miialiis Vainumets.

Teistes klassides võidutsesid Põltsamaal Ron Romet Pärn (Micro), Mikk-Heinrich Salm (Raket Algajad), Anett Vainumets (Raket PRO), Ragnar Loorberg (Rotax Junior), Hugo Parts (KZ2), Andero Saul (4-taktilised Hobi), Martin Preismann (4-taktilised), Aadu Kroon (Retro A), Ülar Jeblakov (Retro Pro) ja Sander Pajumets (Retro N).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

