Crosskartide rallisprindil Kehalas tegid ilma noored sõitjad

Crosskart Xtreme klassi esikoha saavutas Lucas Orav, järgnesid Frederik Märtin ning Oskar Männamets (kõik Speedcar Wonder), kel kõigil vanust alla 20 eluaasta.

Kui Orav ja Märtin on tuntud crosskardisõitjad, siis autoralli 2023. aasta Eesti ja Balti mere meistrile Oskar Männametsale oli see crosskardiga esimeseks stardiks üle mitme aasta, vahendab autosport.ee.

"Olen varem sõitnud crosskardiga rallikrossi ja ka sprinti, kuid need sõidud jäävad aastatesse 2020 ja 2021," sõnas Männamets. "Kuna sel aastal rallisõiduvõimalust mul ei ole, aga võidusõidus vaheaastat ma samuti võtta ei taha, siis oli rallisprint hea võimalus võistelda."

Männamets ütles, et Kehala raja meeldejätmine tundus pärast video vaatamist keeruline, kuid kohapeal oludega tutvudes osutus märksa lihtsamaks. "Rajalegend hakkas n-ö peas jooksma," sõnas ta. "Võistluse alguses olin veidi liiga ettevaatlik, aga üldiselt tuli hästi välja."

Männamets on stardis ka reedel, 22. augustil Paide linnarajal toimuval crosskartide Eesti meistrivõistluste rallisprindi neljandal etapil, kuid pikemaid plaane hetkel teinud ei ole.

Fenixbet crosskartide rallisprindi Eesti meistrisai jätkubki Humus Paide Rally linnakatse rajal toimuva võistlusega. Esimene auto stardib reedel, 22. augustil kell 15.30.