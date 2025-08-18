Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

Lätis Riia külje all peeti pingeline viimane kardispordi võistlussarja Rotax Nordic etapp, kus krooniti meistriks Nikita Ljubimov (Rotax Junior) ja Priit Sei (DD2 Masters), kes lunastasid pileti ka Rotaxi Grand Finalsile.

Rotax Junior klassis algas võitluspäev tiitlipretendendile raskelt – Ljubimov sai ajasõidus kirja seitsmenda ringiaja. Sellest hoolimata tõusis ta nii eelfinaalis kui finaalis kiiresti läbi rivi, sõitis sisse turvalise vahe ja võitis mõlemad sõidud, vahendab autosport.ee.

Superfinaalis viimaks esikohalt startinud Team Estonia Autosport sportlane aga kaaskonkurente kohe maha ei raputanud. Juba teisel ringil tõugati ta neljandaks ja vaid mõni ring hiljem sattus Ljubumov avariisse, mille järel kukkus esikümne piirile. Sportlane lõpetas sõidu kaheksandana, kuid kindlustas sellega meistritiitli ning pileti Bahreini Rotaxi Grand Finalsile.

Sel aastal suveräänselt DD2 Masters klassi valitsenud Priit Sei ei jätnud ka seekord teistele sõnaõigust ja võitis kõik stardid. Kvalifikatsioonis teist aega näidanud Sei seljatas konkurendid kindlalt nii eelfinaalis kui finaalis, aga superfinaalis hoidis talle seltsi lätlane Ricards Kalcniems.

Lätlane tuli mitmel korral peaaegu möödasõidu raadiusse, kuid ründama ei jõudnud. Sel aastal kõik stardid võitnud Sei krooniti Rotax Nordicu meistriks ja ka tema sõidab aasta lõpus esindama Eestit Bahreinis toimuval kardispordi hooaja suursündmusel, Rotax Grand Finalsil.