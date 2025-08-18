X!

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

Kardisport
Nikita Ljubimov pääses Rotaxi Grand Finalsile
Nikita Ljubimov pääses Rotaxi Grand Finalsile Autor/allikas: Olga Vovtsok
Kardisport

Lätis Riia külje all peeti pingeline viimane kardispordi võistlussarja Rotax Nordic etapp, kus krooniti meistriks Nikita Ljubimov (Rotax Junior) ja Priit Sei (DD2 Masters), kes lunastasid pileti ka Rotaxi Grand Finalsile.

Rotax Junior klassis algas võitluspäev tiitlipretendendile raskelt – Ljubimov sai ajasõidus kirja seitsmenda ringiaja. Sellest hoolimata tõusis ta nii eelfinaalis kui finaalis kiiresti läbi rivi, sõitis sisse turvalise vahe ja võitis mõlemad sõidud, vahendab autosport.ee.

Superfinaalis viimaks esikohalt startinud Team Estonia Autosport sportlane aga kaaskonkurente kohe maha ei raputanud. Juba teisel ringil tõugati ta neljandaks ja vaid mõni ring hiljem sattus Ljubumov avariisse, mille järel kukkus esikümne piirile. Sportlane lõpetas sõidu kaheksandana, kuid kindlustas sellega meistritiitli ning pileti Bahreini Rotaxi Grand Finalsile.

Sel aastal suveräänselt DD2 Masters klassi valitsenud Priit Sei ei jätnud ka seekord teistele sõnaõigust ja võitis kõik stardid. Kvalifikatsioonis teist aega näidanud Sei seljatas konkurendid kindlalt nii eelfinaalis kui finaalis, aga superfinaalis hoidis talle seltsi lätlane Ricards Kalcniems.

Lätlane tuli mitmel korral peaaegu möödasõidu raadiusse, kuid ründama ei jõudnud. Sel aastal kõik stardid võitnud Sei krooniti Rotax Nordicu meistriks ja ka tema sõidab aasta lõpus esindama Eestit Bahreinis toimuval kardispordi hooaja suursündmusel, Rotax Grand Finalsil.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

viimased uudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

15:13

Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo