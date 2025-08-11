Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

Selevko oli nii lühikavas kui vabakavas kolmas, kuid kahe kava kokkuvõttes teenis korraliku punktisumma 235,70 punkti, mis andis talle teise koha.

Selevkol õnnestus vabakava alguses kaks neljakordset hüpet, lutz ja toeloop, kuid seejärel tulid mõned vead kolmekordsetel hüpetel. Vabakava eest andsid kohtunikud talle 159,08 punkti.

Vabakavaga läks Selevkost mööda Kanada meister Roman Sadovsky, kes tõusis lühikava viiendalt kohalt liidriks, kogudes kahe kava summas 243,23 punkti. Lühikavas esimestel kohtadel olnud USA iluuisutajad Jacob Sanchez ja Jimmy Ma aga vabakavas ebaõnnestusid ja langesid esiotsast kokkuvõttes vastavalt viiendaks ning seitsmendaks. Sellega kindlustas Selevko endale hooaja esimeses stardis teise koha. Sadovsky ja Selevko järel lõpetas kolmandana Stephen Gogolev Kanadast, kes lühikavas oli üheteistkümnes, ent tõusis vabakava teise punktisummaga pjedestaali viimasele astmele.

Sadovskyle oli see täiskasvanute seas esimene võit rahvusvahelisel võistlusel.

Naiste seas võttis esikoha mullune MM-hõbe, ameeriklanna Isabeau Levito 207,61 punktiga, teise koha sai Kasahstani esindava Sofia Samodelkina 203,15 punktiga ning kolmas oli lõuna-korealanna Jia Shin 179,97 punktiga.