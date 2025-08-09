Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko avas laupäeval oma hooaja, kui tegi USA-s Bostonis toimuval ISU Challengeri seeria võistlusel soliidse lühikava.

24-aastane Selevko esitas Bostonis lühikava ning teenis kohtunikelt 76,62 punkti, millega pälvis 17 võistleja konkurentsis kolmanda koha. Selevko sõidab lühikava sel aastal Prince'i loo "Kiss" saatel.

Kõige parema lühikava esitas ameeriklane Jimmy Ma, kes kogus 78,74 punkti ning edestas kaasmaalast Jacob Sanchezi (78,60 p) vaid 0,16 punktiga.

Vabakava sõidetakse pühapäeval Eesti aja järgi kell 20.

ISU Challengeri võistluste tulemused on ühtlasi aluseks, mille põhjal valitakse Eestit EM-il esindavad sportlased.