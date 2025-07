Luis Diaz lahkus Liverpoolist ja liitus Müncheni Bayerniga

Ülemineku rahalisi üksikasju ei ole avalikustatud, kuid Briti meedia teatel maksis Bayern 28-aastase Colombia koondislase eest umbes 75 miljonit eurot.

"Olen väga õnnelik. See tähendab mulle väga palju, et saan olla osa Bayernist, mis on üks maailma suurimaid klubisid," ütles Diaz.

"Ma tahan oma uut meeskonda oma jalgpallistiili ja isiksusega aidata. Minu eesmärk on võita kõik võimalikud tiitlid. Me töötame meeskonnaga selle nimel igapäevaselt," lisas ta.

Diazi leping Liverpooliga kehtis 2027. aasta juunini. Ta siirdus klubisse Portugali klubist Portost umbes 50 miljoni euro eest 2022. aasta jaanuaris.

Diaz tegi Liverpoolis nelja hooaja jooksul 148 mängu, lüües 41 väravat ja andes 23 resultatiivset söötu.