Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

Jalgpall
Vlada Kubassova
Vlada Kubassova Autor/allikas: FTC Női Labdarúgás/Facebook
Jalgpall

Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Vlada Kubassova sõlmis Ungari meistri Ferencvarosega uue aastase lepingu.

Eelmise aasta alguses Ungari kõrgliigaklubi Ferencvarosega liitunud Vlada Kubassova kinnitas portaalile Soccernet.ee, et jätkab klubis ka kolmandat hooaega.

Senisel kahel hooajal on ta aidanud klubil võita järjekordsed meistritiitlid, mis teevad Ferencvarosest Ungari kaheksakordse meistri. Mõlemal hooajal on Kubassova kuulunud põhitegijate sekka ning löönud kokku 17 väravat. Lõppenud hooaja kärpis eestlasest ründaja lendu aprillikuust alanud vigastuspaus.

Ferencvaros alustab uue hooajaga 22. augusti liigamänguga. Viis päeva hiljem alustab klubi naiste Meistrite liiga teekonda teisest eelringist, kus on esimeseks vastaseks avavoorus Tallinna FC Floraga miniturniiri gruppi jaganud Luksemburgi tšempion Racing FC Union. Kubassova, kes tähistab neil päevil 30. sünnipäeva, avaldas lootust, et võiks selleks ajaks olla mänguvalmis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

