X!

Tartus selguvad indiaca maailmameistrid

Teised alad
Foto: ERR
Teised alad

Tartus toimuvad sel nädalal läbi aegade seitsmendad maailmameistrivõistlused indiaca's. Ring on omamoodi sümboolselt täis saanud – 24 aasta eest leidis ka spordiala esimene MM aset Tartus.

Veerandsajandi pikkuse ajalooga indiaca on eestlaste jaoks tähistanud edu ja spordiala maailmameistrid pole meie kaasmaalaste seas haruldus. Indiaca maailmameister on näiteks ka võrkpallikoondise peatreener Alar Rikberg.

Tartus lööb seekordsel MM-il kaasa kuus riiki. Võisteldakse naiskondlikus ja meeskondlikus ning sega-arvestuses. Plats on võrkpalliväljakust pisut väiksem ja võrk madalam. Väljakul on võistkonna kohta viis mängijat. Blokki hüpates käsi üle võrgu panna ei tohi. Mõistagi nõuab harjumist pall.

"Alati oleks hea sellele kollasele osale pihta saada," selgitas MM-i peakorraldaja, treener ja kahekordne maailmameister Hendrik Rikand ERR-ile. "Aga see pall teeb omajagu trikke seal ja teinekord on ka vastane võib-olla midagi väga hästi teinud, et see pall seal keerlema-tiirlema hakkab. Ja see võib-olla on selline raske osa. Teiseks, see palli kergus on selline, et liigutus peab ikkagi olema piisavalt osav."

Mängijatest paljudel, aga sugugi mitte kõigil on võrkpallitaust. Põlvas spordiala vedav Anari Lannajärv ei ole üheksa harrastusaastaga sugugi staažikamate mängijate hulgas. MM-iks võitles ta ennast koondisse nii naiskonnas kui ka segavõistkonnas.

"Kui vaadatakse Luksemburgi, Saksamaad, siis tegelikult on noored peal," lausus ta. "Meil on juba eakamad. Ei tule meil noori peale. Tulge trenni! See on suur üleskutse, ükskõik kuhu: Põlvasse, Tartusse, Tallinnasse."

Kõige tõsiselt võetavam indiaca-liiga toimib praegu Saksamaal. Pigem on aga tegemist meeldiva harrastusega. Rahvusvahelise alaliidu presidendi sõnul on näiteks Jaapanis kümme tuhat mängijat. Kõvasti abi ja mängijate massi loodetakse tulevikus Indialt.

"Ma arvan, et on oluline indiaca'st inimestele teada anda ja spordiala sotsiaalmeedias kajastada. See on meie peamine ülesanne," lausus rahvusvahelise alaliidu president Karlheinz Bührer.

Maailmameistrivõistluste kohamängud algavad Tartus reedel ja finaalid peetakse laupäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

07.08

Tartus selguvad indiaca maailmameistrid

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Tallinnas kulmineerusid rahvusvahelised laste mängud

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

ETV spordisaade, 7. august

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

07.08

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

07.08

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo