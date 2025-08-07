Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste laste mängude teine võistluspäev jätkus Eesti sportlastele edukalt. Teisipäeval toimunud võistlustel täienes eestlaste medalisaak kergejõustikus, ujumises ja vehklemises. Lisaks jätkavad Eesti esindused medalimängu nii 3x3 korvpallis, jalgpallis kui ka rannavõrkpallis.

Eesti kergejõustiklastele 11 medalit

Kergejõustikus võitis oma teise kuldmedali Konrad Kruuse (Tallinn), kes triumfeeris kuulitõukes 16.55-ga. Päev varem triumfeeris Kruuse 100 m tõkkejooksus. Tüdrukute odaviske võitis Tartu linna esindaja Marietta Verst tulemusega 39.75. Kõrgushüppes võitis pronksmedali Lisandra Häling (Tallinn) tulemusega 1.64.

Tüdrukute 400 m jooksu võitis ajaga 58,18 hõbemedali Mette Marii Estorn (Tallinn), poiste 400 m jooksus saavutas Uku Pärnamets (Tallinn) tulemusega 52,45 kolmanda koha. Neidude 100 meetris võitis väga tihedas konkurentsis 12.86-ga pronksmedali Ivona Maria Jakobson (Tallinn).

Noormeeste kaugushüppe finaalis oli esindatud neli Eesti noorkergejõustiklast. Parima tulemuse saavutas Pärnu linna esindaja Patrick Tomasson, võites tulemusega 6.44 hõbemedali. Neidude kuulitõuke finaalis võitis tulemusega 12.27 hõbemedali Jette-Delisa Pappel (Tallinn).

Noormeeste 1500 meetri jooksus saavutas Lars Lukas Steurs (Tallinn) 4.18,3-ga kolmanda koha. Õhtu viimasel alal, 4x100m segateatejooksus võitis Tallinna võistkond hõbemedali tulemusega 46,78. Koosseisu kuulusid Ivona Maria Jakobson, Mette Marii Estorn, Uku Pärnamets ja Mark Lipp.

Jääratsil juba viis medalit

ICG Tallinn 2025 esimesel võistluspäeval ujumises kuld- ja hõbemedali võitnud Emily-Pärli Jäärats jätkas võistlusi edukalt, täiendades medalisaaki kolme võrra.

Jäärats võitis kuldmedali 50 m vabaltujumises (26,63) ja astus Tallinna esindusega (Jäärats, Lenna Marii Pruunlep, Maria Roskoshny, Lenna Rooni) poodiumi kõrgeimale astmele ka 4x100 m kompleksujumises. Lisaks teenis ta hõbeda 200 m kompleksujumises (2.23,03).

Edukas päev oli ka Pruunlepale, kes lisaks teatekullale võitis ka esikoha 50 m seliliujumises (30,49). Tallinna esinduse edukale päevale pani pronksise punkti poiste 4x100 m kompleksujumise teatevõistkond (Mikk Laurimaa, Matvei Korjakin, Luca Kotkin, Raul Oja) ajaga 4.13,87.

Tartlaste medalisaaki täiendas ujumises Markus Persidski, kes võitis 50 m selilujumises pronksi (28,26). Poiste vehklemises tõi Tallinnale kuldmedali Georgi Romanko, kes alistas finaalis tiimikaaslase Kristjan Nuuti. Tütarlastest pärjati hõbemedaliga Maria Vares, pronksi teenisid Milana Zadvornaja ja Polina Protassova – kõik kolm kuulusid Tallinna esindusse.

Kas medalisadu jätkub?

Sportmängudes on võistluste viimase päeva eel põhjust olla elevil, sest medalimängus on mitu Eesti esindust. Tallinna poiste rannavõrkpalli esindus jõudis finaali, kui alistas tasavägises poolfinaalis 2:1 (15:21, 22:20, 15:6) Los Angelese. Neljapäeval Vabaduse väljakul kell 12.15 algavas kullamängus minnakse vastamisi Graziga.

Kõrges mängus püsivad ka Eesti jalgpalliesindused. Tallinna poiste koondis kohtub kell 9 Sportland Arenal algavas poolfinaalis Bangkokiga ning Tallinna tüdrukute koondis mängib kell 10 pronksimängu samuti Bangkokiga.

Eriti tuliseks tõotab kujuneda 3x3 korvpalliturniir. Tüdrukutest on koha veerandfinaali taganud Tallinna ja Pärnu esindused, poistest on kaheksandikfinaalis esindatud mõlemad Tallinna koondised ja Tartu. Seejuures lähevad Tallinn 1 ja Tartu Vabaduse väljakul kell 9.40 algavas mängus omavahel vastamisi.

ICG Tallinn 2025 teise võistluspäeva järel juhib medalitabelit Tallinn (10 kulda, 13 hõbedat, 10 pronks), teine on New Taipei City (7 kulda, 7 hõbedat, 1 pronks) ning kolmas Alkmaar (4 kulda, 2 hõbedat, 1 pronks).