Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

Vehklemise kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjolovi tütar Elizabeth on astunud isa jälgedes, kuid tulevikus soovib olla veelgi parem ning võtta olümpiavõidu.

"Väiksest peale vaatasin tema võistluseid ja need väga meeldisid mulle ja ma mõtlesin, et oh, vägev, ma tahan olla samasugune," meenutas Elizabeth Novosjolova. "Siis proovingi, isegi paremini, ma loodan."

Endise Eesti jalgpallikoondislase Jarmo Ahjupera tütar Elis on valinud oma raja ning mängib võrkpalli, milleni jõudis ta tänu oma sõbrannale. "Ühekorra käisin jalgpallitrennis ja mulle see üldse ei meeldinud. Kuna mu sõbranna Carmen mängis võrkpalli, siis tänu temale ma mõtlesin, et proovin ka," rääkis ta.

Selle vastu, et tütar on enda jaoks leidnud võrkpalli, pole isal midagi ning lapsevanemana liiga suurt närvi mängu ajal tal sees ei ole. "Võrkpall on väga ilus, selline suvine ala ja mul on väga hea meel, et ta võrkpalliga tegeleb. Väga uhke tunne on ja väga suured, tähtsad võistlused. Kindlasti hea kogemus tüdrukutele," lausus Jarmo Ahjupera.

Endise vehkleja ning praeguse treeneri Juhan Salmi poeg Jürgen on samuti mõõga kätte võtnud ning plaanib tulevikus jõuda maailma tippu ning peab selle saavutamiseks oluliseks ka isa tuge.

"Saada olümpiale, MM võita," loetles Jürgen Salm, ning lisas, kuidas isa on teda aidanud: "Ta on mind treeninud ja olnud eeskujuks."

Isa sõnul polnud aga vehklemine Jürgeni esimene valik, vaid poeg jõudis selleni pärast mitme alaga tutvumist. "Ta alustas hoopis judoga, tegelikult talle judo väga meeldis ja ta käis ka tegemas vabavõitlust ja MMA-d, aga siis tuli covid peale ja covidi ajal oli raske muude spordialadega tegeleda ja siis ta leidis tee vehklemise juurde," selgitas Juhan Salm.

Seni on laste mängud läinud Eesti sportlastel edukalt, enim medaleid on võidetud judos. Mängude lõputseremoonia toimub neljapäeval.