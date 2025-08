Los Angelese OM-i kõrge ametnik: surve on suur, aga meil on hämmastav tiim

Olümpiamängude operatiivjuht John Harper sattus Eestisse rahvusvaheliste laste mängude külalisena, et kaasa elada oma tütrele, kes mängib rannavõrkpalli. Lisaks jälgib ta mängude korralduslikku poolt.

"Oleme just lõpetanud kõigi nelja toimumiskoha mängude plaanid. Olümpiamängudel on 36 spordiala, meil on 49 toimumiskohta ja see on esimene kord, kui Los Angeles võõrustab paraolümpiamänge, seega on meil paraolümpiamängudel 23 spordiala. Oleme lõpetanud võistluste ajakava

ja tegeleme nüüd majutusprogrammiga," rääkis Harper.

Ta rääkis, et olümpiamängude korraldustiimi kuulub ligi 400 inimest. Kõige suurem väljakutse on tema jaoks mängude keerukus. "Selle ürituse väljakutse on see, et sul on tähtaeg ja avatseremoonia peab toimuma 14. juulil, seega surve on suur, aga meil on hämmastav meeskond. See, mis meid tõeliselt ühendab, on pühendumus missioonile, et avaldada linnale imelist mõju," tõdes OM-i operatiivjuht.

Los Angeleses toimuvad olümpiamängud kolmandat korda. Ettevalmistused tulevasteks olümpiamängudeks algasid juba 2014, kui taheti korralda 2024. aasta mänge. "Me võõrustasime 1932. aastal ja tõime mängudele kaasa tõeliselt ainulaadseid asju. See oli esimene kord, kui mängudel oli spordiküla ehk olümpiaküla. 1984. aasta oli väga suur reklaamiline edu, aga ka

esimene kord, kui tõime mängudele näiteks naiste maratoni," ütles Harper.

Harperi sõnul on kohalikud mängude pärast väga elevil, alates valitsusest kuni partnerite ja kogukondadeni välja. "Ma arvan, et üks suurimaid asju, mida me

Los Angeleses oleme teisiti teinud, on see, et panime enne mängude algust

aluse pärandile: investeerisime oma eelarvest 160 miljonit dollarit, et parandada mängude ligipääsetavust ja osalemist uutes spordialades."